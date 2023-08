Nu zegt elke zichzelf respecterende Open Vld’er toch gewoon: ‘Sorry, partijtop, maar zo doen liberalen dat niet!’

Vincent Stuer is schrijver en theatermaker, werkt in het Europees Parlement en is actief bij Open Vld. ‘Zelden is er een partij geweest die meer nood had aan een openhartige voorzittersstrijd, dan Open Vld nu.’

Wie de uitzichtloosheid van onze middenpartijen wil begrijpen, moet aan de Nigeriaanse spoorwegen denken. Daar was het dat Albert Hirschman (1915-2012) tijdens een eindeloze, afschuwelijke treinreis ergens halfweg de jaren 60 plots inzag waarom sommige organisaties nu eenmaal niet reageren op waarschuwingssignalen, hoe sterk ook.

Hirschman was als ontwikkelingseconoom verbonden aan de Wereldbank, waarvoor hij in postkoloniaal Afrika manieren onderzocht om de economische transitie aan te zwengelen. Nergens was de nood aan spoorvervoer zo groot als in een enorm land als Nigeria. Toch nam juist het vrachtwagenverkeer explosief toe, terwijl het treinverkeer even slecht bleef als tevoren. Net doordat mensen uitwijkmogelijkheden gingen opzoeken, was er steeds minder druk op het staatsbedrijf om zich aan te passen, zag Hirschman nu. De klagers waren weg.

Exit, Voice and Loyalty heet het boek dat hij nog tijdens zijn treinreis begon, ondertitel: ‘Responses to decline in firms, organisations and states’. Want hetzelfde proces zag Hirschman herhaald in vele maatschappelijke instellingen die in de jaren 60 hun houdbaarheidsdatum duidelijk voorbij waren maar toch overeind bleven, ondanks de onvrede en tegen de theorie in.

Economen dachten in termen van de markt: als de klant ontevreden was, was hij weg − exit. Politieke wetenschappers dachten in termen van een sociaal contract: als de burger ontevreden was, liet hij van zich horen − voice. Beide signalen zouden elkaar moeten versterken, zeker nu burgers net zomin als klanten nog gebonden waren aan oude, gewoontegetrouwe loyauteiten. Maar in de praktijk was het tegendeel waar: hoe meer mensen afhaakten, hoe minder er veranderde.

Dat is precies wat de Vlaamse middenpartijen vandaag overkomt. Vele kiezers hebben hen de rug toegekeerd en wie wél voor hen blijft stemmen, doet dat vaak met stille tegenzin. Onder een steeds kleiner wordende groep leden, die in de loyauteit volharden, is er steeds minder tegensprekelijk debat. Als organisatie zijn ze zowel kleiner als hechter geworden − en zo boemelen ze onverstoorbaar voort.

Kritische massa

De voorbije jaren heb ik er veel tijd in gestoken om mijn partij, Open Vld, uit Hirschmans val te proberen redden. Na een vijfde kiezersexit in 2019 leek de urgentie mij evident. Met een eerste minister enerzijds en een veelbelovende jongere generatie anderzijds, zag ik kansen om intern een nieuw geluid te laten horen. En als liberaal zag ik sowieso geen partijpolitiek alternatief. De vraag was of er binnen Open Vld nog voldoende kritische massa aanwezig was om het tij te keren.

Binnenkort zal die vraag beantwoord worden − wat mij betreft definitief.

Met de ‘extralegale’ aanstelling van de nieuwe voorzitter test de partijtop onze loyauteit voorbij de grenzen van het aanvaardbare. Dat was immers nog de enige beslissing waarbij de Open Vld-leden altijd het laatste woord hadden. De meest fundamentele ook, want daarmee samen hangt een hele kijk op hoe het met de partij verder moet. Daarom is het de ultieme test, niet alleen voor de gedoodverfde partijvoorzitter of de bredere partijtop, maar vooral voor de leden zelf: willen ze loyaal zijn aan een niet-performante organisatie, of aan een idee van waartoe een partij moet dienen?

Als de liberale leden dit laten gebeuren, murw en moegestreden als we zijn, dan is dat het einde van de partijdemocratie.

De partijdemocratie die wij nota bene op de kaart gezet hebben, begin jaren 90, bij de oprichting van de VLD. Vlaamse Liberalen én Democraten, want zolang de particratie niet afgetakeld werd, liep de redenering, zou dat liberale Vlaanderen altijd ongrijpbaar blijven. Leden en actieve liberalen het laatste woord geven was de manier om het verstarde politieke systeem open te wrikken, en de rechtstreekse verkiezing van de voorzitter was daarvan het sluitstuk.

De leden waren nooit te beschroomd om van dat recht gebruik te maken. Toen Patrick Dewael de troonopvolger was, werd Herman De Croo voorzitter. Toen Marino Keulen naar voren werd geschoven, kozen we Alexander De Croo. Toen Bart Tommelein de consensuskandidaat was, verkoos de basis Egbert Lachaert.

En nu zou het uitgerekend onze partijtop zijn − liberalen én democraten en mensen die zelf stuk voor stuk hun positie aan eerdere voorzittersverkiezingen te danken hebben − die de regels buigt tot de establishmentkandidaat nauwelijks nog kan verliezen?

Twee maanden hún genomineerde laten rijden en dan de race ‘open’ verklaren. Twee maanden stilte en dan besluiten dat er geen tijd is voor ledenverkiezingen. Statuten schorsen wegens hoogdringendheid maar niet de drempels voor tegenkandidaten. Dan zegt elke zichzelf respecterende Open Vld’er toch gewoon: ‘Sorry, partijtop, maar zo doen liberalen dat niet!’

Zeker nu niet. Zelden is er een partij geweest die meer nood had aan een openhartige voorzittersstrijd, dan Open Vld nu.

Tom Ongena, waarnemend voorzitter van Open Vld. Beeld BELGA

Want het gaat niet om een waarnemer of manager. Dit zou weleens het belangrijkste voorzitterschap sinds lang kunnen worden. We staan op 8 procent in de peilingen, waarmee we na 2024 zouden terugvallen op hooguit een dozijn verkozenen. Geen illusies: als daar een handvol nieuwe, aantrekkelijke en potentieel leidinggevende talenten tussen zitten, zijn we klaar voor een doorstart; als dat niet het geval is, dreigt de irrelevantie, want met uitsluitend mensen uit het verleden kun je geen toekomst uitbouwen. En het is niet de verkiezingsuitslag maar de lijstvorming die daarover zal beslissen − de voorzitter dus.

Dan is de keuze voor Tom Ongena een stevige voorafname op de toekomst van de partij. Aan zijn inzet, oprechtheid en capaciteiten twijfelt niemand. Maar evenmin valt te betwijfelen dat hij zijn hele toekomst nog voor zich heeft, als en alleen als hij voorzitter wordt. Noch dat hij enkel en alleen voorzitter zou worden dankzij mensen die niet willen toegeven dat ze hun politieke toekomst grotendeels achter zich hebben. Allesbehalve een neutrale of consensuele kandidatuur dus. Want als je aan de slager vraagt: ‘Wat gaan we eten?’, moet je niet verbaasd zijn over het antwoord.

Er zijn redenen te over om zo’n verregaande keuze voor het status quo aan de leden voor te leggen − alle 45.000, van wie er vorige keer 16.000 kwamen stemmen, niet de paar honderd die op congressen aanwezig zijn.

En in het digitale tijdperk is er geen enkele geldige reden om dat niet te doen − geen enkele.

Status quo of schoktherapie

Democratie betekent dat de manier waarop beslissingen genomen worden, waarde op zich heeft. Want zelfs als hij zou willen, welke macht heeft zo’n doordrukje van een voorzitter om tegen echte politieke toppers te zeggen dat ze hun beste tijd gehad hebben? Welke legitimiteit heeft hij om tegen zijn collega’s van tweede rang te zeggen dat zij niet voldoen?

In het verleden is de vrede binnen de partij altijd afgekocht door de kool en de geit te sparen. Niemand werd in vraag gesteld, dus iedereen bleef zitten. Die luxe hebben we nu minder dan ooit. Deze partij heeft schoktherapie nodig, en een voorzitter die macht en mandaat heeft om ze toe te dienen. Alleen de leden kunnen hem die geven.

In feite vraagt de partijtop om elk debat over hun collectieve functioneren over de verkiezingen te tillen. Uitgerekend nu, na een halfjaar dat begon met een voorzitter die wegliep van de televisiecamera en eindigde met de voorzitter die wegliep van zijn eigen politieke project; na een legislatuur waarin een driemanschap verkozen werd om de partij naar rechts te sturen, dan centrumlinks ging meebesturen, om wat later vanuit hun eigen regering weer naar rechts te proberen opschuiven; na twee decennia waarin eenzelfde generatie vijf verkiezingsnederlagen georganiseerd heeft en een zesde op het getouw heeft gezet. Uitgerekend nu vragen ze carte blanche. Uitgerekend nu zegt de partijtop het vertrouwen in de basis op − in plaats van omgekeerd. Nee toch?

Gelukkig kent de democratie ook een middel om vertrouwen te herstellen: verkiezingen.

Nu of nooit

Deze discussie gaat niet over de capaciteiten van Tom Ongena of het leiderschap van Alexander De Croo, maar over de ernst en inzet van elke liberaal. Engagement in een partij zou een middel moeten zijn om méér stem te hebben in de politiek, geen manier om per voldongen feit meegesleurd te worden in een heilloos avontuur.

Een democratische partij is alleen op het goede spoor te houden als de leden over de kritische massa beschikken en het kritische denken tonen om bij te sturen waar nodig − en niemand zal ontkennen dat het nu hoogstnodig is. Als de top daar niet oprecht toe bereid is, kunnen we de schone schijn laten vallen. Als de leden daartoe niet de politieke volwassenheid opbrengen, kunnen we de ledenpartij opgeven.

Ik kan me in mijn partij vergissen, maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat een Open Vld-congres dit zomaar laat gebeuren.

Ik kan me nog altijd niet anders voorstellen dan dat de leden in alle loyauteit zeggen: Sorry, partijtop, maar de statuten zijn geen vodje papier.

En ik kan niet anders dan tegen al die liberalen die ik de voorbije jaren sprak, zeggen: Speak now, or forever hold your breath.