Nu snijden in de economie is pijnlijk, maar het beschermt wel ons spaargeld

De Europese Centrale Bank besliste donderdag om de beleidsrente opnieuw te verhogen met 25 basispunten tot 3,75 procent, het hoogste niveau ooit. Een verrassing is dat niet echt, al hadden sommigen op een pauze gehoopt. Maar de ECB wil niet de fout maken om te snel de voet van de rem te halen en zo de inflatie weer vrij spel te geven. Een verdedigbare keuze in onzekere tijden.

De bedoeling is om de economie af te koelen en de vraag naar diensten en goederen te doen dalen. Het is snijden in de eigen economie om het prijspeil weer naar een aanvaardbaar niveau te brengen: reculer pour mieux sauter. Hoe moeilijk dat ook klinkt, het is wel de enige manier om ervoor te zorgen dat we niet collectief verarmen. De Turkse premier Erdogan probeerde net voor de verkiezingen het omgekeerde: de inflatie steeg er naar 85 procent. En dan zijn vooral de spaarders de dupe. Belangrijk voor ons land, want zoals de ECB eerder deze week bekendmaakte behoren de Belgen tot de meest vermogende Europeanen. Alleen al op onze spaarboekjes staat 300 miljard euro geparkeerd.

De maatregelen missen hun effect niet, ook niet in ons land. De huizenprijzen zijn in het eerste semester van dit jaar voor het eerst in jaren gedaald. En uit de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank blijkt dat het vertrouwen van de bedrijfsleiders verder is teruggelopen, enkel de bouwnijverheid houdt vrij goed stand. Het is een moeilijk evenwicht, maar voorlopig rijdt de ECB hier wel een degelijk parcours. Al had ze misschien wat vroeger kunnen ingrijpen. Jarenlang werd er gratis geld in de Europese economie gepompt, wat uiteindelijk mee tot deze situatie heeft geleid.

Desondanks blijft het Belgische werkloosheidscijfer met 5,7 procent op een historisch laag niveau, in Vlaanderen zitten we zelfs maar aan 3,1 procent. Dat is het bizarre aan de tijden waarin we leven: ondanks het slechte economische klimaat is er nog steeds een war on talent. Voor elke openstaande vacature zijn er gemiddeld minder dan twee kandidaten, enkele jaren geleden lag dat nog rond de zes. En dat zou weleens voor heel lange tijd zo kunnen blijven, waarschuwt de VDAB.

Het laaghangend fruit is al geplukt om naar 80 procent werkzaamheidsgraad te gaan. Werkbaar werk om uitval tegen te gaan, betaalbare kinderopvang, nieuwkomers beter integreren: hier liggen de grote wingewesten. Dat is in de eerste plaats het terrein van de politiek. Echte hervormingen zijn nodig. Als dat niet lukt, zullen we steeds vaker naar het buitenland moeten kijken om de knelpuntberoepen – verpleegkundigen, IT’ers, ingenieurs – ingevuld te krijgen. Steeds meer wordt er ook in andere westerse landen gepleit voor arbeidsmigratie om het probleem van de vergrijzing mee op te lossen. Maar momenteel is er voor elke vorm van migratie weinig draagvlak. Ook daar ligt een belangrijke rol voor de politiek.

Jammer genoeg zullen de volgende tien maanden, tot de verkiezingen van juni volgend jaar, hoogstwaarschijnlijk een maat voor niets blijken. Er valt nochtans geen tijd te verliezen. Net zoals voor de inflatie geldt ook hier: hoe langer men wacht, hoe meer pijn het zal doen.