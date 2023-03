Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

‘Activistische rechters.’ Ik dacht dat de uitdrukking haar oorsprong had in het Amerika van Donald Trump, en daarna was overgewaaid naar Europa, waar de term enkel in de mond werd genomen door complotdenkend wappie-extreemrechts, zoals het Nederlandse Forum voor Democratie. Maar ergens onderweg, toen ik even niet oplette, is de woordcombinatie klaarblijkelijk mainstream gegaan en nu wordt ze in alle ernst gebezigd door de grootste politieke partij van het land.

De voorbije dagen las ik meerdere doorwrochte stukken over het voorstel van de N-VA om uitspraken van het Grondwettelijk Hof met een ‘volksberoep’ te kunnen overrulen. Stukken die bol stonden van de expertise, en overtuigend wijzen op de dreigende uitholling van onze rechtsstaat. Maar in al hun ijver om inhoudelijk te onderbouwen waarom het voorstel zo kwalijk is, gaan ze in feite al te veel mee in de redenering van het voorstel zelf. En zo dreigen we een belangrijk aspect van de kwestie uit het oog te verliezen: namelijk wat voor een doortrapte, kwaadaardige lulkoek het is om over ‘activistische rechters’ te praten.

Toegegeven, het is wel lulkoek die je kan verwachten van een partij die van het zaaien van wantrouwen haar electoraal verdienmodel heeft gemaakt, een partij die het eigen onvermogen graag maskeert met het wijzen naar de anderen, geheel in de traditie van de verongelijktheid en het minderwaardigheidscomplex die aan de basis van haar ontstaan lagen, een ontstaan dat – o ironie – geworteld is in, tja, even kijken, hoe kan ik dat nu het best omschrijven, o ja, ik weet het alweer: activisme.

Het is een specialiteit van het huis: eerst maak je een term verdacht, daarna plak je hem op alles wat je onwelgevallig is. Zie ook: woke. En nu is het dus de beurt aan activisme. Alsof de betreffende rechters hun hoofd vastlijmen aan de briljante ideeën van onze politici. Pas op, straks gaan ze met onze wetsvoorstellen de snelwegen blokkeren! Het is een even kwalijke als sluwe strategie om het Hof te diskwalificeren, en het hoofd van de kiezer verder te vergiftigen.

Wat is activisme? Het is actie ondernemen ten behoeve van een (maatschappelijke of politieke) kwestie, een actie die zich buiten de geijkte paden begeeft – en dus kan uitmonden in bijvoorbeeld burgerlijke ongehoorzaamheid. Veelal uit wanhoop, omdat de betrokkenen het idee hebben dat hun zorgen niet ernstig worden genomen, vaak acties die het falen van de overheid aanklagen, zoals het falen om de klimaatcrisis aan te pakken. Niemand wordt activist voor de lol, er gaat heel wat aan vooraf, het is the last resort van de wanhopige, maatschappelijk betrokken burger. Heden ten dage zijn dat vaak klimaatactivisten, 55 jaar geleden waren het mensen die ‘Leuven Vlaams!’ riepen.

Wat het Grondwettelijk Hof gemeen heeft met activisme is dat het het falen van onze overheid bloot legt, op niets ontziende wijze. Alleen doet het dat niet buiten de geijkte paden, maar juist daarbinnen. Met activisme heeft het niets te maken. De rechters doen hun job. Menig politicus kan er iets van leren.