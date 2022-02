Nu gaat iedereen op de loop voor een andere bedreiging: de Rus

Mark Coenen is columnist.

Twee jaar geleden, dag op dag, betreurde Europa de eerste coronadode: het was een Chinese toerist die in Parijs bezweek. Wij wisten hier toen nog zo goed als niks over het virus maar dachten nog redelijk onbezorgd aan alles behalve een virale wereldbrand. Het was slechts een kwalijke griep of een ziekte die alleen kon worden overgedragen tussen dier en mens.

Dat er na maandenlang gesukkel nog geen regering was: daar werd de meeste inkt aan verspild. Van ongerustheid over een mogelijk dodelijke virale infectie was nog geen sprake. Op 23 februari nam Marc Van Ranst voor het eerst het woord pandemie in de mond, maar zelfs dat had niet veel effect.

Tekenend was dat de beurzen onrustig werden en dag na dag grotere verliezen lieten optekenen: er is geen betere voorspeller van wereldwijde crisis dan een beurshandelaar die met zwetende handen zijn dalende grafieken in het oog houdt; niets is besmettelijker dan panikerende beurzen.

Pas in de week van 9 maart 2020 gingen alle voorpagina’s van uw krant, de ene kop al zorgwekkender dan de andere, volledig over corona en op 10 maart stierf de eerste Belgische patiënt: iemand van 86 die in een rusthuis in Sint Genesius -Rode verbleef. Snel gevolgd door velen: het verhaal is bekend.

Twee jaar later is de beurs opnieuw in elkaar aan het donderen, want na het snelle herstel dat volgde op de coronadip in 2020 gaat nu iedereen op de loop voor een andere bedreiging: de Rus. Tel daar de ontsporende inflatie bij en elke belegger staat te bibberen op zijn benen, met grote verliezen tot gevolg.

Dat Facebook in een klap een kwart van zijn waarde kwijt is lokt bij de Zuckerberg-haters hoongelach uit, maar ik zou de kleine garnalen niet de kost willen geven die ook hun broek gescheurd hebben aan dat aandeel. In 2020 ontstond immers ook een ander virus: dat van het onlinebeleggen. Slapend rijk worden via de laptop: wie wil dat niet?

Het was een gigantische hit: de beurstransacties van Keytrade Bank, een platform waarop beleggers online aandelen kopen en verkopen, stegen in een half jaar met 229 procent en bij KBC telde men in 2020 de helft meer klanten dat een rekening opende om online te beleggen.

Wie uitkeek en handig meesurfte op de tech-golf kon in één jaar zijn vermogen met 20 procent zien stijgen: 200 keer meer dan je kreeg op een spaarboekje. En je moest er geen zonnepanelen voor plaatsen, zoals die arme Fernand Huts.

De reclamespotjes die à rato van 7 miljoen dollar per uitzendbeurt de hysterische hutsepot van de Super Bowl zondagnacht draaglijk moesten maakten, voorspellen vrolijker tijden. Dure filmpjes over reizen en elektrische auto’s speculeren over de wederkomst van het mondmaskerloos genot.

Al waren die ongetwijfeld al besteld voor de beursklap en het krakeel aan de grens met Oekraïne.