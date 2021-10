Schrijver Bregje Hofstede vertelt over haar leven.

In de nacht voor mijn verjaardag staat mijn vriend op om naar de wc te gaan. Denk ik. Maar hij blijft wel erg lang weg: ik hoor hem stommelen, eerst in de keuken, dan in de woonkamer. Misschien is hij wel slingers aan het ophangen, denk ik – dat deed mijn vader altijd terwijl we sliepen, zodat het feest aan het ontbijt meteen al in de lucht hing. Of wie weet legt hij een cadeau voor me klaar. Ik moet eigenlijk zelf ook plassen maar nu durf ik niet meer, uit angst dat ik de verrassing zal verpesten.

Wanneer ik ‘s ochtends eindelijk beneden kom, is er niets te zien. Voor ik de deur uitga om onze baby naar de crèche te brengen, vraagt mijn vriend nog schaapachtig of ik ergens pakpapier heb liggen. Ik toon hem mijn voorraadje en wijs hem meteen ook maar waar de ­slingers liggen.

Doorgaans is mijn vriend juist extreem goed in ­verjaardagscadeaus. Dan komt hij precies om ­middernacht aanzetten met een pentekening waarin hij de artiest mijn lievelingscitaat van Nietzsche heeft laten verwerken, of met iets anders waaruit blijkt dat hij het afgelopen jaar heel goed heeft opgelet. Zodra ik zo’n cadeau uitpak, schiet ik in de stress omdat ik me afvraag hoe ik dit niveau in hemelsnaam kan evenaren wanneer hij een maand later zélf jarig is.

Mijn cadeaus mislukken meestal gruwelijk. Dan heb ik hem horen herhalen hoe jaloers hij is op de outfits van de baby – ‘Hoe chill, zo’n suede trappelpak, dat wil ik ook!’ – en koop ik een volwassenenversie van de onesie voor hem, waarin hij eruitziet als, tja, een hele grote baby, en die hij na de eerste week ook nooit meer ­aantrekt. Dus nu de slingers er niet hangen en er ook geen presentje voor me klaarligt, ben ik bijna opgelucht dat hij me eens een keer teleurstelt.

Ik denk dat ik het comfortabeler vind om te denken dat ik méér geef dan de ander. Het geeft me het gevoel dat ik niet ­tekortschiet, en dus niet snel verlaten zal worden. Vaker koken, meer complimenten maken, attenter zijn, de ander vaker laten klaarkomen dan andersom: patronen van ongelijkheid die ik zelf in periodes van zelfzekerheid ­minder accepteer – of minder opzoek, omdat ik ze dan niet nodig heb. Ben ik onzeker, dan sus ik de angst van ‘hij stopt vast snel met van mij houden’ door er een extreem goede deal van te maken om met mij samen te zijn – drie orgasmes voor de prijs van één.

Na de ochtend zonder cadeau begin ik aan mijn ­werkdag. Ik drink ‘s middags in mijn eentje een glas cider op het terras om de teleurstelling kwijt te raken en schrijf een column over teleurstelling. Als ik ‘s avonds thuiskom, hangen de slingers, is er gekookt en heeft mijn vriend het cadeau in elkaar gezet waar hij blijkbaar vannacht vergeefs mee worstelde, een cadeau dat me noopt om het onderwerp van mijn column te veranderen. Het is een elegant stabureau dat precies past op mijn werktafel, geen teleurstelling maar opnieuw iets zo liefderijks dat ik die avond in bed geen enkele neiging heb om zijn genot vóór het mijne te stellen.

Voor ik in slaap val, bedenk ik nog dat je door een grote blijk van liefde een slechtere geliefde kunt worden voor de ander, omdat je je van die liefde zeker voelt.

Zei ik slechter? Ik bedoel: gelijkwaardiger. En dat dat het echte cadeau is.