Nu de pandemie stilaan onder controle is, is de tijd van blind cadeaus uitdelen voorbij

Roel Wauters is journalist van De Morgen.

De evenementensector is zonder twijfel een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Terwijl we al een tijdje zonder veel problemen naar de kapper kunnen of op restaurant en café gaan, kunnen de events pas nu stilaan aanknopen met iets wat op de normaliteit lijkt. Anderhalf jaar lang was het één grote woestenij. Terwijl andere takken van de economie vorig jaar nog even konden heropleven tussen golf 1 en 2, bleef de evenementensector (zo goed als) gesloten. Met dank aan de vaccinaties en het Covid Safe Ticket kunnen we de ersatz-optredens in bubbels en aan tafels straks ook achter ons laten.

In een land waar elk dorp zijn eigen festival heeft, was de extra overheidssteun meer dan gerechtvaardigd. Achter elke musical, elk concert of event gaat een hele economie schuil van standen- en decorbouwers, van artiesten en technici. Het was van belang om dat weefsel niet te laten verkruimelen. Organisatoren konden een voorschot van 60 procent van hun kosten krijgen van de Vlaamse overheid, opdat ze een snelle doorstart konden maken.

Terwijl vorig jaar nog de geldkraan enthousiast en blind werd opengedraaid, rijst nu de vraag of de steun niet meer doordacht had moeten worden toegekend. In totaal keurde de Vlaamse overheid voor 85 miljoen euro aan voorschotten goed. Bijna 32 miljoen euro werd effectief ook al uitbetaald. Dat laatste bedrag loopt allicht verder op, want een festival als Pukkelpop heeft zijn centen nog niet ontvangen. Alleen wanneer de evenementen door corona niet konden doorgaan (en de kosten al effectief gemaakt zijn), hoeft de organisator het bedrag niet terug te betalen.

Terwijl vorig jaar in september de coronacijfers al gestaag aan het klimmen waren richting tweede golf, keurde de Vlaamse overheid projecten voor de maanden nadien goed die uitgingen van een haast coronavrije wereld. Op een moment dat er nog geen doorbraak was wat betreft vaccin. Achteraf is het eenvoudig de toekomst te voorspellen, maar een iets kritischere doorlichting van de aanvragen was allicht aangewezen. Was het niet sneller te voorzien dat Pukkelpop of Tomorrowland niet zouden kunnen doorgaan? Elk ontvingen ze 1,8 miljoen euro voor een event dat niet plaatsvond. En wat te zeggen van buitenlandse multinationals à la Live Nation die ook voorschotten zagen goedgekeurd, terwijl ze die zonder twijfel niet nodig hadden om te kunnen overleven?

Tot nu toe werd van de uitgekeerde voorschotten nog maar 1,2 miljoen euro teruggevorderd, het begin van nog een lange weg. Een groot deel van het geld zal echter nooit terugkeren naar de overheid, omdat het al uitgegeven is en het evenement in kwestie niet kon doorgaan.

Vlaams minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V) gaf in De Standaard al aan dat ook de andere Vlaamse coronasteunmaatregelen te soepel werden toegekend. Nu de pandemie stilaan onder controle is, is de tijd van blind cadeaus uitdelen inderdaad voorbij.