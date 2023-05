Nu Charles de koningsmantel aantrekt, moet hij die van ‘de Radicale Prins’ neerleggen

Harry De Paepe is de auteur van God Save King Charles en van Kroon en Scepter. Pracht, praal en het dolste van de Engelse kroningen.

‘Als ik eenmaal dood ben, zal die jongen zich binnen twaalf maanden ten gronde richten’. Het zijn de illustere woorden van de Britse koning George V op zijn doodsbed in 1936. Hij had het over zijn troonopvolger, Edward VIII, die uiteindelijk afstand nam van de troon nog voor hij gekroond werd. Velen staren nu met dezelfde argusogen naar het achterkleinkind van George V dat vandaag gezalfd en gekroond wordt in Westminster Abbey.

De gepassioneerde

Tot de grote ergernis van Charles III overschaduwt het privéleven van de koning zijn reilen en zeilen. Hij klaagde ooit dat hij zich als ‘een acteur in een soap’ voelt. De hele wereld heeft immers wel een opinie over hoe het huwelijk van Charles en wijlen Diana op de klippen liep of over hoe zijn zoon Harry en schoondochter Meghan zich uitspreken en gedragen tegenover de koninklijke familie. Charles III ziet zichzelf vooral als een man met een missie: ‘Ik wil meer zijn dan een boegbeeld. Ik wil helpen om zaken voor elkaar te krijgen.’ Charles III werd door een BBC-documentaire in 2009 ‘the Passionate Prince’ genoemd. Anderen noemen hem ‘een radicaal in tweed’. In 1976 richtte hij The Prince’s Trust op, een stichting die tieners en jongvolwassenen stimuleert om hun dromen na te jagen en hen te helpen bij de opstart van een eigen bedrijf en de ontwikkeling van hun eigen talenten. Ondertussen hebben al meer dan een miljoen jongeren ondersteuning genoten. Het gaf onder meer de acteur Idris Elba het nodige duwtje in de rug.

Charles ontpopte zich de voorbije decennia ook als de grote ‘hogepriester van de smaak’, aldus critici. Hij publiceerde boeken en bracht tv-programma’s uit waarin hij het modernisme in de kunst en architectuur zwaar op de korrel nam. Hij hekelde ‘godverlaten steden’ bevuild door ‘grote, lege en onpersoonlijke’ gebouwen. Het moderne Birmingham vond hij ‘een monsterlijk betonnen doolhof’ waar volgens hem de bibliotheek leek op ‘een plek waar ze eerder boeken verbranden dan bewaren.’ Het is slechts een staaltje van de kritiek die hij spuide. ‘Ik wil de gewone mensen beschermen tegen vastgoedontwikkelaars’, verdedigde hij zich in 2010. Charles wil ook het hem dierbare platteland behoeden voor bouwpromotoren. ‘Ons platteland is even kostbaar als gelijk welke kathedraal.’ Het modernisme is voor Charles ‘een gigantisch sociaal experiment’ dat getuigt van een ‘harteloos vandalisme’.

Eenmans-NGO

Zijn grootste bezorgdheid is hoe de mens de planeet nalaat aan zijn kinderen en kleinkinderen. Het verlies aan biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatopwarming zouden de mensheid in ‘een staat van oorlog’ moeten brengen om deze grote uitdagingen aan te gaan, aldus Charles. ‘Willen we de geschiedenis ingaan als zij die niks ondernamen om de wereld te redden van zijn ondergang?’, bezwoer hij de klimaatconferentie in 2020 waar hij zij aan zij stond met Greta Thunberg. De prominente aanwezigheid van bloemen, vruchten en insecten in de symboliek voor de kroningsceremonie of het uitdelen van bloemzaadjes aan de bevolking moeten hiervan een uiting zijn.

De persoonlijkheid van Charles werd misschien nog het beste omschreven door de toneelschrijver Mike Bartlett die bijna tien jaar terug het profetische theaterstuk Charles III schreef. Daarin laat hij de bezorgde en activistische koning zeggen: ‘Mijn cellen en organen belichamen dit land, ze zijn toegewijd aan de hele bevolking, van nu, van toen, van zij die nog komen moeten.’

Nu Charles de koningsmantel aantrekt, moet hij die van ‘de Radicale Prins’ neerleggen. Hij is zich daar, volgens insiders, zeer van bewust en hij kan ook niet anders. ‘I am not that stupid’, zei hij tegen de BBC in 2018 wanneer men hem vroeg of hij zijn activisme zou verderzetten als koning. De eenmans-NGO Charles is publiekelijk opgehouden te bestaan op het moment dat zijn moeder, de Queen, overleed. Men verwacht immers van koningen dat ze in de wereld staan, maar niet van de wereld zijn. Ze spreken voor hun bevolking, maar ze mogen niets zeggen zonder iemand het hen voorschrijft. En toch zal de koning proberen zijn stempel te drukken als ‘Green King’, zij het binnen de beperkingen van zijn rol.

In de toekomst zullen de Britse premiers, die de koning wekelijks spreken, zich binnenskamers mogen verwachten aan ‘pittige gesprekken’. Daar is de voormalige adviseur van Charles, Jonathon Porrit, van overtuigd. Die Porrit was een tijdlang voorzitter van de Groenen in het Verenigd Koninkrijk. ‘They’d better get ready’, waarschuwde hij de Britse regeringsleiders.