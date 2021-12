Nu CD&V electoraal steeds verder afglijdt, wordt de kameleon-aanpak onhoudbaar

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

Durf. Als het CD&V vandaag aan iets ontbreekt, dan is het durf. De partij laat geen voetafdruk meer achter in het debat.

Het digitale vernieuwingscongres van dit weekend heeft dat opnieuw bewezen. 143 voorstellen werden er goedgekeurd. Bijna allemaal met een stalinistische score. Het blijken dan ook bijna allemaal voorstellen waar geen zinnig mens iets op tegen kan hebben.

Leerkrachten moeten meer vrijheid krijgen voor hun klas. Ja, graag. Jongeren moeten een huis kunnen kopen. Het zal wel zijn. Senioren verdienen een waardig pensioen. Natuurlijk. De politie moet dicht bij de burger staan. Uiteraard! Dit zijn geen vernieuwende voorstellen waarmee CD&V zichzelf weer in de aandacht zet bij de zoekende kiezer. Dit is een plejade aan gemeenplaatsen. Hetgeen wel uit de band springt, met name het scherpe standpunt rond een staatshervorming, wordt meteen genuanceerd.

Een klein maar sprekend feit: de uitslag van de stemmingen leert dat de meningen binnen CD&V uiteindelijk het verst uiteenlagen over de vraag of avondshoppen tot 22 uur moet kunnen en de vraag of wildkamperen moet toegelaten worden in Vlaanderen. Ben je jezelf dan fundamenteel aan het herbronnen als politieke partij in ademnood? Of ben je aan het vernieuwen in de kantlijn?

De neergang van de christendemocratie in Vlaanderen is geen nieuw fenomeen. De krimp is al decennia aan de gang. Maar het pragmatische antwoord van CD&V op die neergang botst steeds vaker op zijn limieten. Sinds de eeuwwisseling gedraagt de partij zich als een kameleon, die naargelang de situatie van tint kan veranderen. Het is voor CD&V de ideale manier gebleken om haar slinkend stemmenaantal te maximaliseren na de verkiezingen. Als buigzame partij in het midden heeft ze zich zo van regeringsdeelnames verzekerd. Het is ook een manier om toezicht te houden op kerndepartementen zoals Welzijn, Onderwijs en Landbouw. De kinderen van de zuil.

Nu CD&V electoraal steeds verder afglijdt, in de nieuwste peiling van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws is de symbolische grens van 10 procent in zicht, wordt deze aanpak onhoudbaar. De simpele waarheid: je kan een strategische terugtrekking maar zo lang volhouden. Op een bepaald moment moet je toch gebieden van belang opgeven. Onderwijs is intussen stevig in handen van N-VA. Op Welzijn draagt minister Wouter Beke de drama’s in de rusthuizen tijdens de eerste coronagolf met zich mee. Op Landbouw moet minister Hilde Crevits eerstdaags mee beslissen over strenge stikstofregels. Regels die de toekomst van de Vlaamse boeren bedreigen.

Politieke aantrekkingskracht betekent risico’s nemen, je niet richten op de anderen maar je eigen plan maken. Het gaat hierbij niet om compromissen. Elke politicus moet die sluiten. Het gaat hier om de harde bodem die daaronder zit. Over de durf om je volle gewicht achter een zaak te plaatsen. Om keuzes te maken en er vervolgens mee te leven, zonder angst of schroom. Om kleur bekennen.