Nu begint de uitdaging voor premier De Croo pas echt

Roel Wauters is journalist.

“We engageren ons voor een heel andere politiek. Een constructieve politiek van vertrouwen en respect.” Straks, op 1 oktober, is het een jaar geleden dat de regering-De Croo de eed aflegde. Het regeerakkoord was dan wel vaag op verschillende punten, de ploeg van Vivaldi zou het verschil maken met een stijlbreuk, zo benadrukte premier Alexander De Croo (Open Vld) tijdens de regeerverklaring. Kort samengevat: minder gekibbel, meer daadkracht. Die gedachte liep als rode draad door zowat elk interview dat de kersverse excellenties in de weken en maanden nadien gaven.

Nu de verjaardag van Vivaldi nadert, is het soms ver zoeken naar die goede voornemens. Er gaat geen week voorbij of PS-voorzitter Paul Magnette en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez zitten elkaar in de haren. Ook afgelopen weekend haalde de liberale voorman in deze krant uit naar de socialisten. Lang probeerde de regeringspartijen het gesteggel nog te vergoelijken als profilering van louter de voorzitters, terwijl de regering hard doorwerkte. Alleen, ook daar laten de resultaten tegenwoordig steeds meer op zich wachten.

Wat te zeggen van de langverwachte plannen van pensioenminister Karin Lalieux (PS)? Een jaar verspilde ze omdat ze het vertikte grondig te overleggen. Zowel de sociale partners als haar coalitiegenoten liet ze in het duister over haar hervormingen uit schrik voor lekken. Toen ze haar pensioenplannen plots in de pers voorstelde, ontplofte de boel en moest ze terug naar af. Intussen organiseerde ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) begin deze maand een grote conferentie over de arbeidsmarkt, maar concrete maatregelen zitten er dit jaar al zeker niet meer in.

Nu de acute bedreiging van de coronapandemie is weggeëbd, begint de uitdaging voor premier De Croo pas echt. Hoe maakt hij van zijn bontgekleurde coalitie van zeven partijen een ploeg die effectief beslissingen kan nemen?

De discussie over de verlenging van de coronasteun belooft weinig goeds. Al meer dan drie weken sleept het debat binnen de regering aan. Kunnen maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht nog even blijven bestaan? En zo ja, onder welke vorm? Telkens wordt een beslissing uitgesteld, omdat, ook binnen de regering, de liberalen botsen met de socialisten. Nochtans is de inzet eerder beperkt. Het gaat hier over budgetten die verbleken tegenover de miljarden euro’s waar het straks bij de begrotingsonderhandelingen over zal gaan.

Tegen half oktober ten laatste moet de regering een akkoord hebben over het budget van 2022. Opnieuw zullen rood en blauw botsen. Dan wordt het serieus voor De Croo. Krijgt hij iedereen zo ver om het gekibbel te overstijgen en daadkracht te tonen? Tijd om zijn vorig jaar uitgesproken ambities waar te maken.