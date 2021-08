Nooit meer afstandsonderwijs: dat moet de echte ambitie zijn van deze vaccinatiezomer

Roel Wauters is journalist.

De vakantie is nu halfweg, maar de werkgevers kijken al vooruit naar wat na de zomer komt. Kan het personeel weer veilig naar kantoor komen? Voka vraagt dat bedrijven zicht kunnen krijgen in welke mate hun personeel geprikt is, om zo te detecteren waar de vaccinatiegraad te wensen overlaat.

De vaccinatiecijfers in ons land, en zeker in Vlaanderen, zijn indrukwekkend. Terwijl de campagne nog loopt, zitten we al aan bijna 70 procent van de volledige bevolking die op zijn minst zijn of haar eerste prik heeft gekregen. Europees liggen we meer voorop, de VS zijn we al even voorbij, maar ook de vaccinatievoorlopers als Israël en het Verenigd Koninkrijk geven we intussen het nakijken.

Zo hebben we een stevige dijk opgeworpen tegen het coronavirus, en die kan inderdaad nog wat steviger. Als werkgevers daar hun steentje bij kunnen bijdragen, bijvoorbeeld via gerichte informatiecampagnes of extra prikmomenten in bedrijven die achterop blijven, is dat meer dan welkom. Zeker in Brussel en in specifieke sectoren is er nog een extra inspanning nodig. Dat bedrijven in kaart brengen waar de pijnpunten zijn is dan een logische eerste stap.

Maar het kan niet de bedoeling zijn om bijvoorbeeld niet-geprikten de toegang tot de werkvloer te ontzeggen of op een andere manier onder druk te zetten. Het zou vaccinatietegenstanders alleen maar extra argumenten (‘Heksenjacht! Discriminatie!’) in handen geven en mogelijk een averechts effect hebben om de laatste extra procentjes binnen te halen.

Meer nog, zo’n ingreep zou op dit moment simpelweg overbodig zijn. In landen als Frankrijk raak je intussen geen restaurant meer binnen zonder vaccinatiepasje. Alles om mensen indirect te verplichten een prik te gaan halen. Het succes van de vaccinatiecampagne in ons land is net dat dat soort maatregelen rustig in de kast blijven zitten.

Wel is het nu van belang dat de vaccinatiecampagne in de laatste rechte lijn blijft doorstomen. Want meer nog dan de terugkeer naar de werkvloer, wacht na de zomer een veel belangrijker evenement: de terugkeer naar de scholen. Intussen heeft al 40 procent van 12- tot 17-jarigen een eerste vaccinatie gekregen.

We hebben nog een maand de tijd om dat cijfer én dat van de tweede prikken zo hoog mogelijk te krijgen. Op die manier zal de jeugd na twee schooljaren die compleet de war werden ingestuurd, eindelijk definitief de draad opnieuw kunnen oppikken. Nooit meer afstandsonderwijs, zonder veel gedoe naar de sportclub of de jeugdbeweging, en straks ook feestjes zonder mondmaskers of sneltesten. Dat weer mogelijk maken moet de echte ambitie van deze vaccinatiezomer zijn.