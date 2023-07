Frederik De Backer is columnist.

Terwijl in Pamplona de stieren idioten spietsen, slof ik door een wolkbreuk. Net vandaag draag ik mijn kostuum, dat stilaan weer te klein wordt voor een lichaam dat het niet kan vinden met zijn hoofd. Even heb ik onder de bladeren gescholen, daarna wat verderop onder de parasol van een café. De covergroep op het plein is gestopt met spelen, hopelijk omdat zich in het zeil boven de gitarist een gaatje had bevonden en deze laatste nu nasmeulend over een drumstel gevouwen ligt.

Ik kom net terug van een begrafenis, waar ik de tranen heb bevochten zoals ik dat vroeger zelden moest. Maar de aanblik van een mans schouders waarachter een gebogen hoofd schuilgaat, een rug gekromd onder verdriet, wil maar niet wennen. Net als een kleinkind dat zich voor het eerst geconfronteerd ziet met verlies. Of de dankbaarheid van een oude man op een bidprentje, voor een vervlochten bestaan. Slechts zeer weinigen is het gegund te sterven op het juiste moment, wanneer een leven is geleefd in plaats van opgebruikt.

Mijn hielen liggen open van de schoenen die ik zelden draag, maar net als de regen voel ik ze niet. Ik tel de stenen voor mijn voeten.

In gedachten som ik op wie na mijn dood moet bijeenkomen en een dienst ineensteken, en ik druk hen op het hart dat hoe plechtig mijn naam de priester ook op de lippen moge liggen, ’s mans aanwezigheid ongewenst is. Laat wie wil een woordje zeggen, ergens in een tuin, en de orgels ongemoeid.

Ik loop om een plas braaksel heen, zoals die er altijd ligt wanneer je de kern van het leven aanraakt. Net dan zie je een lul op een eenwieler of een hond kakken of iets anders wat de stemming doorprikt. Nooit kan het zijn als in een boek, waar een hoofdstuk pas zijn einde vindt wanneer ieder woord is geschreven.

In de spiegel hangt een man van zesendertig in zijn ondergoed een kostuum op in de douche. Hij zet zich op de badrand neer, trekt het vel van zijn blaren en zegt een tijdlang niets. Binnen zesendertig jaar ben ik dood. Ik mag nog tientallen mensen opsommen, allen ooit beste vrienden, liefdes van mijn leven, de kans dat ze tegen dan nog genoeg om me geven om een middag te offeren aan een woord in een tuin is klein. Je kunt het nog zo goed plannen, altijd staan er lege stoelen in het gras.

Ik heb geen zin om te schrijven aan iets wat morgen alweer vergeten is. Ik wil om een tafel zitten met wie ik graag zie en opgaan in hun lach, toekijken zonder een woord te zeggen. Luisteren en houden van.

En mocht ik ooit, door een kwalijke toevalligheid, vroeger dan verhoopt de kille aarde worden toevertrouwd, dan hoop ik dat ze weten dat ik vaak aan hen heb gedacht. Op de trein, op de stenen, op een badrand in Gent. En dat hoezeer ik ook mijn leven aan de taal mag hebben gewijd, mijn dankbaarheid er niet in uit te drukken valt.