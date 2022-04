Nooit had ik gedacht dat mijn moeder twee keer voor de Russen zou moeten vluchten

In 2014 vluchtte mijn moeder uit Donetsk, in het oosten van Oekraïne. Het was haar keuze niet. Maar de oorlog die de door Rusland gesteunde separatisten voerden, maakte de situatie onhoudbaar. Op een ochtend in oktober pakte ze haar koffers en vertrok ze.

Ze liet haar appartement achter, haar vrienden, haar familie. Na verloop van tijd vond ze werk en begon ze een nieuw leven in Boetsja, een vriendelijk stadje niet ver van Kiev waar ze veilig was voor de Russen. Dat dachten we toch. Tot Rusland Oekraïne binnenviel en mijn moeder opnieuw op de loop moest.

Haar verhaal is lang geen uitzondering. Donetsk en Boetsja, de twee steden waaruit ze werd verjaagd, zijn symbolisch voor de genadeloze verwoesting die Rusland heeft ontketend. In Donetsk werden burgers gefolterd door soldaten met Russische steun. In Boetsja hebben Russische militairen burgers afgeslacht en gruwelijke wandaden begaan. In beide steden hoopten gewone mensen zoals mijn moeder op een normaal leven: werken, voor je geliefden zorgen, gewoon bestaan. Rusland heeft daar anders over beslist.

In de 8 jaar sinds het conflict in Donetsk begon, had mijn familie weinig te klagen. We waren gescheiden, maar iedereen leefde nog. Mijn vader werkte als elektricien. Mijn tante stichtte ondanks alles een gezin – ze weigerde haar leven door het conflict te laten domineren. Ik miste hen – door mijn werk als journaliste was ik persona non grata in Donetsk – maar kon hopen dat het conflict zou eindigen en ik hen ooit terug zou zien.

Droom in duigen

Die droom viel in duigen toen Poetin op 21 februari de onafhankelijkheid van Donetsk en Loehansk erkende, waar de door Rusland gesteunde separatisten hun zogenaamde republieken hadden uitgeroepen. Ik was verbijsterd. Met die erkenning maakte hij immers aanspraak op de hele Donbas, drie keer groter dan het door de separatisten gecontroleerde gebied. Het licht stond op groen om op te rukken en de hele streek te bezetten.

Voor mijn familie was dat een ramp. Mijn vader liep opeens gevaar om in het leger te worden ingelijfd. Mijn tante dreigde ook weggestuurd te worden, maar naar Rusland in plaats van Oekraïne. De zogenaamde evacuaties, de deportatie van Oekraïners uit het oosten naar Rusland onder het mom van een dreigende Oekraïense aanval, werden versneld.

Drie dagen later begon de invasie. Het voelde als een déjà vu. Mijn moeder en ik hadden precies dezelfde gesprekken als 8 jaar eerder, toen ik haar vroeg om Donetsk te verlaten en zij weigerde. Nu vroeg ik haar om Boetsja te verlaten en weigerde zij weer. Ze wou niet nog eens alles achterlaten.

Toen ik haar dan toch kon overhalen, was het te laat en hadden de Russen Boetsja bezet. We hoorden het eerste nieuws over burgers die door soldaten werden vermoord. Ik zag foto’s van plaatsen die ik samen met mijn moeder had bezocht die nu in puin lagen. Ik vreesde voor het leven van mijn moeder.

Tien dagen lang hield ze zich schuil in de kelder van haar appartementsgebouw. Er was geen elektriciteit en geen verwarming. Voedsel en water raakten op. Het was verschrikkelijk. De kanonnen zwegen nooit, terwijl Russische tanks naast het gebouw geparkeerd stonden. Toen haar buurman een foto probeerde te maken, werd hij neergeschoten. Hij overleefde het gelukkig, maar zijn appartement was verwoest. Niet veel later bezochten Russische soldaten het gebouw. Ze inspecteerden de appartementen, controleerden het paspoort van de mensen en namen hun simkaarten mee. (Mijn moeder was zo slim een verkeerde kaart te geven, zodat ze met mij in contact kon blijven.)

Trauma

Het was een ondraaglijke kwelling. Mijn moeder, hongerig, uitgeput en bang, besliste uiteindelijk om te vertrekken. Twee dagen later kon ze via een humanitaire corridor naar Kiev ontsnappen. Ze was helemaal overstuur toen ik haar zag. Ik stopte haar in bed en bedekte haar met alle dekens die ik had. ’s Nachts hoorde ik haar kreunen. Toen ik vroeg waar ze over droomde, zei ze dat de Russen haar folterden. Het was een teken van een trauma dat haar nog lang zal achtervolgen.

De volgende dag zette ik haar op een trein naar de veiligheid. Ze is nu bij familie in het westen van Oekraïne, opnieuw ontheemd in haar eigen land. Tweemaal heeft ze haar werk verloren en haar huis. Maar ze heeft geluk dat ze nog leeft, anders dan haar honderden buren in de massagraven van Boetsja.

Boetsja, of wat ervan overblijft, is nu bevrijd. Op 6 april hebben de Russische troepen zich teruggetrokken uit de streek van Kiev. Ze verplaatsen zich haar het oosten, waar de strijd om de Donbas wacht en waar de oorlog die daar 8 jaar geleden begon zijn hoogtepunt zal bereiken.

Het wordt een verschrikkelijke strijd. Maar ons land houdt stand, net als mijn familie. Rusland zal ons niet verslaan.



© The New York Times