Nog nooit zijn we als vakbond progressiever geweest

Beste Dyab,

Misschien komt het door het vele vergaderen met meneer Van Eetvelt rond jullie nog op te richten centrumpartij? Misschien heeft meneer Van Grieken u na Toogpraat wel van alles in het oor gefluisterd? Soit, ik weet niet direct hoe het komt, maar uw opiniestuk getuigt van een vertroebelde visie op de vakbond (DM 3/3).

Ikzelf werk nu een viertal jaar voor uw ex-werkgever, het ABVV, en heb me nog nooit in The Sopranos gewaand. Ook geen Emily in Paris, zo rooskleurig is geen enkele werkvloer. Wat ik wel rondom me zie is een professionele organisatie. Geen ‘haaien met strikjes’ hier. Wel mensen die niet noodzakelijk een MBA op de Vlerick hebben behaald, maar die vaak godbetert nog écht op een werkvloer hebben gestaan. Die door de vakbond hun potentieel konden ontdekken en doorgroeien.

We zijn een huis met vele kamers, dat geef ik toe. Dat draagt niet bij tot transparantie, nostra culpa. Maar dat we talloze interne werkingen herbergen is net het bewijs dat we zoveel meer zijn dan een veredeld callcenter voor werklozen. Onze werkloosheidsdienst vergt veel mensen en middelen. Gelukkig maar, vraag maar aan de tienduizenden leden die tijdelijk werkloos werden tijdens corona.

Maar naast deze service bieden we nog zoveel meer aan. U was binnen het ABVV, als ik me niet vergis, vormingswerker? U zou toch moeten weten dat we duizenden arbeiders en bedienden sterker maken als militant en mens door hen vormingen aan te bieden waarvoor we zelfs van werkgeverszijde vaak complimenten krijgen, stel je voor.

U moet toch ook al gehoord hebben van onze jongerenwerking, de seniorenwerking of de culturele activiteiten die we aanbieden? Van ons internationaal departement of onze studiedienst die van goudwaarde is voor het sociaal overleg?

Verder moeten de beroepscentrales u toch ook iets zeggen? Gespecialiseerde instellingen waar onze leden terechtkunnen voor ondersteuning binnen hun specifieke paritaire comités en op de werkvloer.

Onze leden vormen een breed en divers scala. Van gemotiveerde jongeren over werklozen en geëngageerde militanten tot en met actieve senioren. Leden die we zoveel mogelijk op maat willen helpen, gelijk waar ze wonen of welk beroep ze uitoefenen.

U hamert erop dat we moeten terugkeren naar onze kernwaarde van solidariteit. Een kleine sprong in de geschiedenis, naar de tijd van Daens. Uit solidariteit besluiten vakbonden in embryonale vorm om een kas aan te leggen waar iedereen in betaalt, maar ook waaruit iedereen een uitkering krijgt in geval van werkloosheid. Werkgevers meten zich ook een socialer imago aan en richten kassen op voor kindergeld en vakantiegeld. De overheid ziet het graag gebeuren, iedereen content. Dit compromis wordt in 1944 wettelijk verankerd in het Sociaal Pact. De vakbonden worden bevestigd in hun rol als uitkeringskas van de werkloosheid. Het is vanuit het grondbeginsel van solidariteit dat we überhaupt ooit onze rol als uitkeringskas konden en kunnen spelen. Vreemd dat u mee het fabeltje aanhangt alsof we ons zouden verrijken op kap van de werklozen. We maken géén winst op de werkloosheidsuitkeringen, punt.

Verder citeert u uit het neoliberale handboek dat we vanuit een conservatieve reflex tegen iedere vorm van sociale hervorming zouden zijn. Conservatisme? Absoluut niet. Tegen sociale hervormingen die voor een groot deel van de bevolking compleet asociaal zijn? Absoluut wel.

Omdat we toch vooral onze glorieuze strijd voor de werkmens niet zouden verraden, zoals u insinueert, geven wij dagelijks een tegenstem in het debat. Laten we de stem horen van een fabrieksarbeider die aan zijn 58ste met chronische rugpijn niet tot zijn 65ste kan werken zonder de rest van zijn dagen kreupel rond te hossen. Van de zorgkundige die na de zoveelste besparingsronde weer meer patiënten moet verzorgen op de nu al overvolle ronde. Van de werkloze die absoluut wel wil werken, maar door zijn studieachtergrond of leeftijd steeds tegen een muur aanbotst.

Nog nooit zijn we als vakbond progressiever geweest, waarschijnlijk kregen we het als vakbond nog nooit harder te verduren. Of het nu vanuit onze veredelde callcenters of vanop de straten van Brussel is, u hoort nog van ons.

Kameraadschappelijke groet,

Pieterjan