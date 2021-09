Nog even en men begint journalisten te rekruteren voor op Tinder

Mark Coenen is columnist.

Er duiken, dankzij al die moderne manieren om media te maken, ook talloze nieuwe soorten journalisten op. Dat leid ik tenminste af uit vacatureberichten, waar de ene Tik-Tok-journalist nog niet gevonden is of men zoekt alweer een verslaggever voor op Instagram. Nog even en men begint te rekruteren voor op Tinder, want daar zitten ongetwijfeld ook mensen die bij het swipen op de hoogte willen blijven van de actualiteit.

In mijn tijd keek de hoofdredacteur hooguit of je adequaat een potlood achter je oor kon steken en of je iets wist van loodletters, om zich na afloop van het sollicitatiegesprek naar zijn stamcafé te begeven. Het was immers al bijna middag en hij had er een vaste kruk. Daarbij was het aan de nieuwe rekruut om te betalen, dat spreekt.

Somber besprak hij daar de problemen van het land, zijn leiders en inwoners. Kruikje jenever bij de hand, want het was ondertussen al bijna avond. Tegen middernacht kwam een loopjongen uit de drukkerij aanzetten met de verse krant. Na het lezen van zijn eigen editoriaal gaf de hoofdredacteur een laatste rondje en werd hij op handen het etablissement uitgedragen.

Nu moet een journalist niet alleen iets weten van alles, maar ook gepokt en gemazeld zijn in de nieuwe mediatechnieken. Daar is grote vraag naar: verslaggevers die een stukje maken voor op de radio, maar daarbij ook een tekst maken voor op de site, met convenabele foto’s als het kan en de volgende dag een Facebook Live om alles nog eens te overlopen.

Door opnieuw mensen aan te trekken voor slechts één medium – Instagram – ondergraaft men de strategie in mijn vorige zin: niemand kan immers overal even goed in zijn. Misschien is kiezen op de lange duur niet eens zo slecht.

Tegelijk bewijst het de mantra van McLuhan: het medium is de boodschap, niet het bericht. Almaar meer vraagt men mensen die gespecialiseerd zijn in een techniek, almaar minder journalisten die gespecialiseerd zijn in een onderwerp. Terwijl we die in deze tijd hard kunnen gebruiken. Er zijn te veel meningen zonder te veel kennis.

De klimaatopwarming, de milieuproblemen, de energieprijzen : ze raken elkaar allemaal aan, maar het fijne krijgen we niet te horen. Omdat het een kluwen is, kan men makkelijk mist blazen over de eigen verantwoordelijkheid en de desastreuze gevolgen van het beleid aan de anderen wijten. Zwarte Piet mag niet meer, behalve dan in de politiek.

In Nederland wil de openbare omroep werk maken van een klimaatjournaal, waar geregeld de stand van het land wordt toegelicht, in aparte, gefocuste, uitgediepte nieuwsprogramma’s. Zo kan bijvoorbeeld duurzaamheid een vaste plaats krijgen in de nieuwsstroom, met duidelijke, genuanceerde informatie. Minder onrust, meer kennis. Minder mist.

De Klimaatzaak wordt Terzake het Klimaat. Moet niet op Instagram.