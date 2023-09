Maud Vanhauwaert is columnist.

Wat een heerlijke tijd voor cartoonisten! Ik zie zo een spotprent voor me waarin je een minister naakt, met alleen schoenen aan, tegen een combi ziet plassen, met dan in een tekstballon: ‘Ik sta recht in mijn schoenen.’ Haha. Grollen onder de gordel. Maar wat mij in het verhaal over Van Quickenborne het meest trof, is dat de combi die voor veiligheid moest zorgen onbemand was en een lege accu had. Het was dus geen echte veiligheid, maar alsofveiligheid, die natuurlijk wel écht effectief kan zijn: gijzelnemers zullen ook wel écht worden afgeschrikt door een bordkartonnen combi, zolang ze maar vanop afstand gelóven dat het een echte combi is. Er bekruipt me het gevoel dat je dat beeld als metafoor kunt doortrekken naar de politiek zelf. Ik vind het steeds moeilijker om echt van alsof te onderscheiden. Alsof het er eigenlijk niet toe doet of je echt voor je burgers opkomt, zolang je hen maar kunt doen geloven dat je dat doet. Nog even en er duiken ministers op uit bordkarton.