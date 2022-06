Nog een vierde keer het hoofd buigen en door het stof kruipen leek me zinloos

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Dierbare vrienden hebben me uitgenodigd om een weekje naar het zuiden van Frankrijk te komen. Het wordt, zonder overdrijven, de eerste week vakantie in drie jaar tijd.

Maar eerst moest ik met mijn hondje Mr. Wilson naar de dierenkliniek. Hij was de hele nacht aan het janken en piepen van de pijn en kon nauwelijks stappen. De diagnose viel mee en na een stevige spuit met een ontstekingsremmer en pijnstiller zou hij de reis naar het zuiden wel overleven.

Ik had die dag ook twee interviews over mijn debuut­roman die over twee weken in de winkel ligt, bijbehorende fotosessies, werd tussendoor nog gebeld over het proces Depp-Heard, pakte koffers in, kreeg mijn commentaar ter verbetering een half uur voor de deadline - hatelijk als je de tijd niet krijgt om iets rustig te lezen - en ging er te snel overheen.

Na een korte nacht vertrok ik nog voor de zon op was richting Zuid-Frankrijk. Kilometer na kilometer viel de spanning van me af; hoe verder ik vorderde, hoe vrolijker ik werd.

Tot ik bij een koffiepauze even door Twitter scrolde en zag dat mijn opmerkingen over het media­proces van de eeuw niet in goede aarde vielen bij sommige mensen. Stigmatiserend en beschadigend was het wat ik gezegd had en hoewel ik het enkel over Heard had, voelde iemand die kampte met psychische problemen, in dit geval borderline, zich aangesproken, geschoffeerd en veroordeeld.

Geschrokken verontschuldigde ik me onmiddellijk. Dat een artikel niet eens zo groot als een A4’tje weinig ruimte liet voor nuance en dat sommige uitspraken kort door de bocht waren, gaf ik grif toe. De persoon in kwestie aanvaardde dat wel, maar nu sprongen anderen er bovenop. Tot drie keer toe zei ik aan al wie zich gekwetst voelde uitdrukkelijk dat het me speet, maar dat wekte alleen maar meer woede op, alsof mijn excuses pas echt een vrijgeleide waren om me de grond in te stampen.

Het laatste wat ik wilde is mensen kwetsen, maar mijn sorry’s werden niet aanvaard en nog een vierde keer het hoofd buigen en door het stof kruipen leek me zinloos.

Ik moest zo denken aan ‘Belt u maar’, een liedje van André van Duin. Het nummer dateert van 1972 en voor hij eraan begon zei hij: “Dames en heren! Als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddelijk kunt reageren. Daar gaan we...”

De telefoon stond niet stil en hij slaagde er niet in het liedje volledig uit te zingen. Op van de zenuwen sloeg hij uiteindelijk alleen nog wartaal uit.

Vijftig jaar later is het er alleen maar erger op geworden.

Uiteindelijk besloot ik wijselijk om alles on hold te zetten, een week lang de dag te plukken en met volle teugen te genieten.

Volgende week mag u weer tegen me tekeergaan.