The Unmasked Singer

Ik wens de voorzitter en eigenaar van het reclame- en marketingbureau Vooruit te feliciteren. Niet dat ik naar flutprogramma’s kijk, maar er was nu eenmaal geen ontkomen aan het feit dat ‘da joenk’ van Sint-Niklaas nu ook rondloopt verkleed als een konijn.

Nog een konijn in de politiek. Daar zat iedereen op te wachten! Eén verzoek: bevrijd de socialisten van uw juk... Laat ze vrij, konijn.

Het is immers door figuren zoals jij, konijn, dat ik niet meer voor socialisten kan stemmen. Ze hebben immers geen partij meer, die echte socialisten.

Marc Panaye, Kaprijke

Poetins propagandalawine

Dagelijks zie ik artikelen over Ruslands propagandamachine en zijn vele trollenfabrieken. Recent trapte ik zelf in een nepvideo en vanaf toen wist ik het zeker: we moeten jongeren leren om propaganda of fakenieuws te herkennen.

Ik zit in het vijfde middelbaar van het gemeenschapsonderwijs, daar krijgen we slechts één uur ICT per week, waar we enkel brochures moeten maken of grafieken. Als je erop vertrouwt dat we het daar zullen leren, ben je goedgelovig.

Over twee jaar wordt er van ons verwacht dat we gaan stemmen. In tijden waarin wij als jongeren het meeste nieuws uit sociale media halen – en dus de traditionele media achterwege laten – zijn we kwetsbaarder. Je kunt er met één gratis account en één druk op de knop nepnieuws verspreiden. Waarom maken we de toekomstige generaties niet weerbaarder? Het is makkelijk om te manipuleren met video’s en bots (die iedereen met een creditcard kan kopen). Moeten we dan maar hopen dat we gespaard blijven?

Er zijn niet zo veel manieren om te leren hoe je fake news of propaganda kan herkennen. Het nieuws zelf gebruikt meestal de traditionele bronnen zoals informanten, lekken of andere minder openbare bronnen. We krijgen dus alles voorgeschoteld en ons kritisch vermogen wordt niet vanzelf gestimuleerd.

Iedereen kan het nochtans leren. Een mogelijkheid is om mensen te onderwijzen om de metadata te leren analyseren of om te zien of er geknoeid is met een video. Voor de meer gevorderden kunnen we open-source intelligence (OSINT) aanbieden. Je kan gratis en overal weer nieuwe accounts maken om desinformatie te verspreiden, maar die kennis blijft. Dit zou dus ook goed werken tegen polarisatie of radicalisering. Mensen zoeken zelf naar de waarheid en de bewijzen in plaats van iemand die ons vertelt wat nepnieuws is en niet.

Leer ons liever hoe we fake news kunnen herkennen en leugens te ontmaskeren, in plaats van RT (Russia Today) te bannen.

Hamoud Bouhamidi, Ninove