Nog 387 dagen vooraleer de hardwerkende kiezer de kaarten schudt

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met die van Els van Doesburg.

Beste politici,

George Tierney, een 18de-eeuwse Britse liberaal, zei: “The duty of an opposition is to propose nothing, to oppose everything, and to turn out the government.” De federale oppositie was een paar weken geleden zo fier als een opgeblonken gietertje omdat ze een staatssecretaris kon doen opstappen vanwege een logo met haar naam ergens onderaan een website. Driewerf hoera vanop de oppositiebanken! “Subliem oppositiewerk”, zou Tierney zeggen. Ik ben niet zo onder de indruk. Wat heeft dit koppensnellerwerk opgeleverd om het leven van de legendarische hardwerkende Vlaming te verbeteren? Driewerf niks. Stop met dat spierballengerol voor de bühne.

Elk jaar zijn er dezelfde saaie politieke symbooldiscussies.

- In januari zit Filip Dewinter op Verloren Maandag traditioneel op zijn vaste kruk aan de toog van café De Leeuw van Vlaanderen met in zijn rechterhand een dubbelloop-worstenbroodje ter grootte van een stoeptegel en in zijn andere rechterhand een Bolleke. Al ruim twintig jaar rumineert hij dan met volle mond over het zeer imminente verlies van deze schone Vlaamse traditie onder druk van die vermaledijde moslims.

- Wanneer midden mei de IJsheiligen gepasseerd zijn, begint het boerkiniseizoen. Xenofobe incels winden zich dan ritueel op over badkleding van vrouwen.

- Elk jaar bespelen extreemrechtse politici tijdens de ramadanmaand, het Suikerfeest en het Offerfeest virtuoos hun Umvolkungs-drum.

- Midden november wordt Zwarte Piet uit Spanje gehaald en discussiëren ‘volwassenen’ over zijn graad van zwartheid.

- En in december klagen sommige zagemannen de stenen uit de grond omdat illusoire woke-isten zouden eisen dat we kerstmarkten voortaan ‘wintermarkten’ noemen. Niemand vraagt dat. Iedereen zegt gewoon ‘kerstmarkt’.

De hardwerkende Vlaming is deze recurrente non-discussies zo beu als een kapotte plaat die blijft hangen. Stop daarmee.

Heel veel politici zijn hardwerkende idealisten, en het is onredelijk om ze af te schilderen als zakkenvullers. Echter, parlementsvoorzitters die hun eigen pensioen serieus aandikken, pensioenen van parlementsleden die toch hoger blijken te liggen dan de hoogste ambtenarenpensioenen, een volwaardig loon tijdens ziekteverlof, uittredingsvergoedingen voor parlementsleden die hoger zijn dan wat de gemiddelde hardwerkende Vlaming kan verdienen op tien jaar, en een parlementscafé waar everybody knows your name en een pintje slechts een schijntje kost. Stop met bij de hardwerkende Vlaming de indruk te wekken dat volksvertegenwoordigers zichzelf beter vertegenwoordigen dan hun volk.

Van een regering verwachten we doorzettingsvermogen, daadkracht en durf. Tijdens een acute crisis zoals covid hebben we bij tijd en wijle doortastende beslissingen gezien. Voor de slow motion crisissen ontbreekt het vaak aan besluitvaardigheid. Het geaarzel over de toekomst van de kerncentrales bracht of brengt de continuïteit van onze energievoorziening in gevaar. Een stikstofakkoord werd decennialang uitgesteld. Door de jarenlange verwaarlozing van onze waterhuishouding riskeerden we waterschaarste en droogte. Ik vind de manier waarop Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir haar ‘miseriedossiers’ aanpakt exemplarisch. Ze hakt moeilijke stiktofknopen door. Haar Blue Deal zorgde al voor 3.000 extra hectare natte natuur. Vlaanderen onthardt. Sinds eind 2019 zijn er 3.734.589 bomen geplant op 1.114 hectare (Zie bosteller.be). En net zoals Theodore Roosevelt in het begin van de 20ste eeuw beschermt minister Demir onze waardevolle natuur in een aantal nieuwe nationale parken. Neem allemaal een voorbeeld aan Zuhal, de hardwerkende Vlaamse Jacinda Ardern. Doe zo voort.

Ten slotte een waarschuwing: we gaan het niet normaal vinden dat een federale regeringsvorming weer 500 dagen duurt. Ik weet dat het deel van de couleur locale is om een koninklijk verkenner, een begeleider, een ontmijner, een institutioneel bemiddelaar, een informateur, een preformateur en tenslotte een formateur de revue te laten passeren. Als Phileas Fogg ten tijde van Jules Verne de wereld kon rondreizen in 80 dagen, dan moet het mogelijk zijn om in die tijd een coalitie te vormen. En bespaar jullie, de journalisten, en ons die nachtelijke marathonvergaderingen in Hertoginnedal. Dat is misplaatste heroïek en absoluut geen stichtend voorbeeld. Dat is niet ‘landen’, dat is crashen. Stop daarmee.

Enfin, jullie hebben nog 387 dagen vooraleer de hardwerkende kiezer de kaarten schudt. Maak er iets moois van!

Marc Van Ranst, Hardwerkende columnist