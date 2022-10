Noem die op Amazon gekochte kutdag op zijn minst iets anders dan dat vreselijke Halloween

Frederik De Backer is columnist.

Halloween komt eraan en het idee alleen al doet me zin krijgen om een kind in het gezicht te slaan. Ik heb niets tegen kinderen; als die lamme kloten van me ooit de zin bekruipt even een tandje bij te steken, zie ik me misschien ooit vader worden van zo’n exemplaar. We zullen lachen en dansen en snoep vreten, we zullen ons verkleden en ouwe besjes aan het schrikken maken en ons verantwoorden tegenover eventuele nabestaanden. We zullen gillend wakker worden van de eindeloze echo van hun doodsreutels, nacht na nacht na nacht, tot ook ons, als een boetekleed dat ons ten langen leste wordt afgestroopt, de levensadem zal verlaten en de poorten van het Rijk Gods zich openen. Al die dingen zullen wij doen! Maar niet op Halloween.

Want iedere ochtend vertelt de spiegel me dat ik niets tegen snoep heb. Ik heb ook niets tegen maskers, ondanks een latexallergie waarvan ik u bespaar hoe ik haar heb ontdekt. Zelfs niets tegen de ouders die hun kroost wel allerlei vermommingen kunnen kopen maar geen rietje pikzout of een lange jan, en het dan maar oké vinden als die koters voor hun razzia’s de hele buurt van het toilet af bellen. Ze doen maar.

Maar hang het niet op aan een feestdag die de onze niet is. Wij hebben die namelijk al, twee keer zelfs: we hebben Driekoningen en we hebben carnaval. En dan zwijg ik nog van de Pride en Facts en de Belgian Fashion Week en de IJzerbedevaart. We laten geen gelegenheid onbenut om er bij te kunnen lopen als idioten. Vlamingen, de Hollanders van België.

Geen kind weet nog wat Driekoningen is, maar daar hoor je al die conservatieve canondwepers niet over. En zo’n dreumes kun je het natuurlijk ook niet kwalijk nemen: de keuze tussen een uit een gazet geknipte kroon en een oud tafelkleed enerzijds en een duur superheldenpak met lichtjes en geluid anderzijds is snel gemaakt. Goed, dump Driekoningen dan, wat maakt het mij uit, ik draag niet eens een hoed. Maar loop in oktober niet te dwepen met Halloween als je in februari neerkijkt op Oilsjt Carnaval. Een voil janet brengt zijn spul tenminste zelf mee van thuis.

Noem die op Amazon gekochte kutdag alleszins iets anders dan dat vreselijke Halloween. Jezus Christus, je hoort het zo’n vreselijk vrouwmens zó over haar kind heen kwijlen in een Droomland. Vroeger namen we ook weleens iets over van een andere cultuur, toen dat nog mocht, maar gaven we het tenminste een andere naam. Zo maak je je iets eigen, in plaats van je tradities te halen bij Screech en Kimmy Gibbler. Maar zelfs die moeite doen we niet meer.

Onder den tettentoeren hoor je niet één Engelstalig liedje. Daar is men grosj en fier op zijn taal! Daar maken ze hun kostuums nog zelf! En daar worden de flikken er niet bijgehaald wanneer ik bij wildvreemden aanbel met honger.