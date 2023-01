Nodig eens een eenzame uit… in je safe space

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Als men u zou vragen naar het belangrijkste, meeste waardevolle in uw leven, dan noemt u waarschijnlijk niet iets maar iemand. De mensen van wie u houdt en die van u houden. De getuigen van uw leven die altijd klaarstaan en die ook niet zonder u kunnen. Klopt hè? Goed, dan neem ik u even mee door een handvol recente krantenkoppen.

“Driekwart van de studenten voelt zich eenzaam.” “Eén op de drie Belgen voelt zich vandaag ‘erg eenzaam’.” “Heel wat singles zijn eenzaam op oudejaarsavond.” “Jongeren steeds vaker erg eenzaam.” Ik doe slechts een greep uit een propvolle krantenton.

Vooral tijdens de eindejaarsperiode staan we stil bij eenzaamheid, bij zij die geen warme armen hebben om zich in te werpen wanneer de klok op 31 december middernacht slaat. Dan komt het beeld voor de geest van een mens die helemaal alleen in een (altijd heel ongezellig) appartement een beetje droevig uit het raam staart naar de feestvreugde op straat.

In het echt zat u waarschijnlijk tijdens de feestdagen gewoon aan tafel met iemand die zich eenzaam voelt. Eenzaamheid betekent niet in een onesie in je eentje thuis zitten. Eenzaamheid gaat over het gevoel nergens toe te behoren, niet fundamenteel opgemerkt worden door je medemensen, er niet toe doen. Hoeveel mensen je op dat moment omringen, maakt niet echt uit. Misschien zelfs integendeel. Alexis de Tocqueville vond eenzaamheid in een woestijn minder hard te verduren dan in een mensenmassa. Hij zei niet echt iets over onesies.

Iedereen voelt zich weleens eenzaam en dat gevoel is van alle tijden, maar de hoeveelheid (jonge) mensen die vandaag aangeven chronisch eenzaam te zijn houdt me erg bezig.

De Noorse filosoof Lars Svendsen beschrijft in A Philosophy of Loneliness een aantal indicatoren van eenzaamheid. Vertrouwen is daarvan de belangrijkste. Landen waar inwoners een groot vertrouwen hebben in elkaar tonen lagere eenzaamheidscijfers. De voormalige Sovjet-landen, met een hoge graad van wantrouwen in de medemens, hebben dan ook de hoogste eenzaamheidscijfers.

In Vlaanderen blijken van alle gemeten leeftijdsgroepen de jongeren (18-34) de medemens het minst te vertrouwen. Dat is ook helemaal niet zo gek aangezien net die groep de sociale sfeer steeds meer als een gevaarlijke plaats beschouwt, waar veel kwetsende dingen gezegd kunnen worden. Ben je nergens slachtoffer van, geen zorgen, dat praten we je wel aan.

Ondertussen word je langs alle kanten aangemoedigd om je eigen unieke persoonlijkheid uit te vinden, maar het aantal mensen dat jou in al je complexe uniekheid zou kunnen begrijpen daalt dan natuurlijk drastisch. Nee, alleen teleurstelling en afwijzing kunnen jouw deel zijn wanneer je in aanraking komt met de medemens. Trek je voor de zekerheid maar terug in je eigen wereldje. Niet om je innerlijk leven te verrijken, maar om de leegte die je voelt vol te proppen met oppervlakkige afleiding, zoals dat nare TikTok. Dat daar social anxiety, eetstoornissen en algemeen onbegrepen zijn gecultiveerd worden, bevestigt alleen maar dat er voor jou niet echt een plaats is op de wereld. Niemand om een échte connectie mee te maken. Eenzaamheid als ultieme safe space.

Laten we ons daar in 2023 massaal tegen verzetten.