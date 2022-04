Nieuwe columnist Els Van Doesburg (N-VA): ‘Die sporters identificeren zich misschien wel als vrouw, hun lijf denkt daar anders over’

Mannen en vrouwen sporten al eens graag. Alleen niet helemaal hetzelfde, zoals ik op de speelplaats kon ervaren als bebrild, wat klunzig meisje. Minder onhandige meisjes als Serena Williams verslaan dan weer op 10-jarige leeftijd Andy Roddick, maar worden zich gauw bewust dat hen zoiets later niet meer lukt. Dat verschil in kracht bij de opslag weegt snel door.

Mannenlichamen passen gewoon beter bij vele sporten. Die hormonale verschillen, deze in botstructuur en -densiteit, andere heupbouw, hart- en longformaten, opbouw spiermassa: ze misten allemaal enkele lessen genderstudies. Kortom, we werden gewoon anders in elkaar geschroefd. De gemiddelde archeoloog kan die verschillen zelfs nog vaststellen op skeletten, opgedolven na eeuwen verblijf onder stoffig woestijnzand.

De winnaar van de mannen-Ronde reed sneller dan wie ook, de vrouwelijke was ‘slechts’ de snelste der Eva’s. Toch zijn we collectief trots op medaillewinst voor onze Lottes, Nafi’s en Rani’s want hun prestatie weglachen door sportende mannen met vrouwen te vergelijken, vinden we spontaan ongepast.

Bekrompen transfoob

Als u dit logisch vindt klinken, bent u helaas een bekrompen transfoob. Ik heb liever dat u het van mij hoort dan van iemand anders.

Want u hebt ze vast al gezien, de mannen die meedoen in vrouwencompetities omdat ze zich identificeren als vrouw. Een paar ogen volstaat om als toeschouwer met enkele vraagtekens te blijven zitten. Die sporters identificeren zich misschien wel als vrouw, hun lijf denkt daar anders over. Ze kunnen of proberen het soms zelfs niet eens te verbergen.

Lia Thomas is zo’n voorbeeld. De onopmerkelijke zwemmer Will Thomas, ergens achteraan de ranglijsten te vinden, werd als Lia nummer 1 (op de universiteitskampioenschappen in de VS won ze eerder deze maand de 500 yards vrije slag, red.). Op het podium torende sterke Lia uit boven de anderen, die poseerden op enige afstand samen met de formele nummer vier, zo’n beetje gehuldigd als niet-geregistreerde medaillewinnares.

Dit recente voorbeeld is geen uitzondering meer. Sportliga’s breken zich het hoofd over hoe hiermee om te gaan. Binnen World Rugby bijvoorbeeld mogen “mannenlichamen” niet deelnemen aan de internationale vrouwencompetitie wegens te gevaarlijk voor de spelende dames. Dit stuitte dan weer op hevig protest vanuit Canada en de VS. Ze stellen daar echt nooit teleur.

Gender boven geslacht

Moderne feministen die zichzelf al jaren uitverkopen om relevant te blijven, zien er uiteraard ook geen graten in. “Inclusie” and all that jazz. Gender boven geslacht. Verdienmodelletjes uitrollen boven échte ongelijkheid aanklagen. Ach, die longcapaciteit buigt ook wel voor de politieke correctheid.

Sport gaat over regels, een afgebakend speelveld én fair play. Maar niet voor die middelmatige mannensporters. Die kapen vrolijk in de ‘vrouwensector’ sponsors, studiebeurzen, medailles en titels als ‘sportvrouw van het jaar’.

In de wedstrijd van onze samenleving hijst ‘maakbaarheid’ zich op het hoogste schavot. Wie als vrouw geboren werd, dondert er echter af, weggeduwd door een middelmatige sportman.