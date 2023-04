Beste lezer,

Uw psycholoog zal het misschien ontkennen, maar niets zegt zoveel over een mens als een blik in diens notitie-app, en dus excelleert de mijne in gestructureerde chaos. Ik heb nood aan orde, ziet u, aan een overzicht, maar dan wel op mijn manier. En dus kan één notitie zowel mijn dagplanning bevatten als een halve haiku over de zee gevolgd door een lijstje met mensen die ik dringend terug moet sturen, het script voor een belangrijk telefoontje en een plotse ingeving voor een leuke dierennaam. Onderaan één van zo’n notities prijkt een lijstje met moedervlekken, niet de mijne, maar die van mijn vriend. U mag dat betuttelend vinden, maar mensen doen wel onfatsoenlijker dingen om de slaap te kunnen vatten. Want zelf zou hij zich nooit naar de dokter slepen voor controle, zelfs niet wanneer één van die sproetjes de kleur en vorm van mijn favoriete groente zou aannemen.

Hij is daarin geen uitzondering, zo getuigt dit fraaie stuk van Michiel Martin in uw weekendkrant. Uit cijfers van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) blijkt namelijk dat mannen in België minder contact hebben met de huisarts. Achter die kloof gaan een rist biologische en maatschappelijke factoren schuil die Michiel met één hand in eigen boezem en één hand vakkundig over het klavier dravend uit de doeken doet. Want het is niet zo simpel als een spreidstand tussen de manflu enerzijds en machogedrag anderzijds. Ook genderrollen komen erbij kijken, een soort hardnekkige afkeer voor kwetsbaarheid waarvoor uw weekendkrant wel eens als losweekmiddel kan dienen.

Want ook enkele pagina’s verder gaan genderverwachtingen op de schop. Stijn De Wandeleer schreef een achtergrondverhaal over hoe de babyblues zich ook bij jonge vaders kan manifesteren, een stuk dat waarschijnlijk heel wat herkenbaarheid zal losmaken, maar waar weinig mannen openlijk over wilden spreken. “Het is een cliché, maar mannen komen nog steeds niet graag uit voor mentale klachten of gezondheidsproblemen. Vaak reageert de omgeving ook helemaal niet zo begripvol als vaders zich dan toch eens uitlaten over de moeizaamheden van het ouderschap. Want: wat moet je vrouw dan wel niet voelen? Vaders moeten dus een hele drempel over om hun hart te luchten”, aldus Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en deskundige op het vlak van vaderschap.

U heeft uzelf er misschien ook wel op betrapt, tijdens het lezen van deze nieuwsbrief. Dat vrouwen misschien wel vaker naar de huisarts zullen gaan, maar dat ze minder vaak met de (juiste) diagnose buiten komen. Dat vrouwen het moederschap doorgaans toch nog wel wat zwaarder beleven omdat ze naast de mentale switch ook nog met fysieke veranderingen kampen. Bedenkingen die in beide stukken ook worden uitgehaald, maar die eigenlijk gestoeld zijn op dezelfde stereotyperingen die deze problemen veroorzaken in de eerste plaats. Stereotype opvattingen over genderrollen zijn immers niet enkel schadelijk voor zij die er niet aan beantwoorden. Hokjes moeten afgebroken omdat ze iederéén meer ademruimte geven, muren gesloopt zodat niemand nog het gevoel heeft dat ze een gigantische drempel over moeten. Zeker niet als het gaat over hulpverlening.

Nog meer leven in deze eeuw?

In mijn note die de namen van mensen waar ik stikjaloers op ben bevat, prijkt sinds deze week ook Stefanie De Jonghe, die Margaret Atwood mocht interviewen. In levende lijve, jawel, een voorrecht in dit Zoomtijdperk. Atwood is het brein en de pen achter onder meer The Handmaid’s Tale en bewijst in dit interview dat niet enkel wát ze schrijft, maar ook hoe ze schrijft uw aandacht verdient. “Dat is waarom ik wil schrijven, om personages in bepaalde omstandigheden te doen belanden en al schrijvend te ontdekken: hoe zullen ze zich gedragen?”

Sommige mensen hebben dan weer amper een paar zetregels nodig om heel erg veel te zeggen. Dries Vermeulen, de collega die doorgaans waakt over de kwaliteit en inhoud van onze podcasts, tekent wekelijks Tram 7 - een tekening geïnspireerd door zijn pendeltocht, vergezeld van slechts enkele woorden die meer dan enkel het afgebeelde tafereel schetsen.

Deborah Seymus grasduinde dan weer door haar adresboekje om (haar) vrouwelijke vriendschappen onder de loep te nemen, en hoe deze soms abrupt of stilletjes doodbloeden. “Onlangs moest ik een vriendin uitleggen waarom ik vond dat onze vriendschap anders begon aan te voelen. Gesprekken gingen bijna altijd over dezelfde onderwerpen: onze partners, haar kind, werk en verzuchtingen. Hoe goed kende ze me eigenlijk? Als ik haar nou tien vragen zou voorleggen, van ‘Wat is mijn lievelingseten’, tot ‘Om welke gebeurtenis schaam ik me nog steeds het hardst’, realiseerde ik me dat ze er hooguit één zou kunnen beantwoorden. Was het belachelijk dat ik haar vriendschap aan de toetssteen van een vriendenboekje afwoog?”

Afsluiten wil ik graag doen met misschien wel de mooiste lettercombinatie die ooit al de onderkant van onze drukpers heeft gezien. Laat deze column van Jeroen Maris vooral voor zichzelf spreken.

