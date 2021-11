Niéts zal ooit helemaal gaan zoals jij het wil. Dat is goed nieuws want – surprise! – dit gaat niet over jou

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Ik zat weer eens een uurtje op Twitter dus hier a gentle reminder, ook voor mezelf, dat de werkelijkheid complex is en menselijk gedrag bepaald wordt door een veelheid aan factoren die onmogelijk te reduceren valt tot één element of kenmerk zoals leeftijd, gender, huidskleur, afkomst of het feit dat betrokkene (m/v/x) raar uit zijn ogen kijkt, en dat mede daardoor de meeste zaken niet in 280 tekens te vatten zijn, en er in de echte wereld dingen gebeuren die volkomen in tegenspraak zijn met elkaar maar toch gewoon, tegelijk, náást elkaar blijken te bestaan binnen één en dezelfde persoon of situatie.

Ik ken bijvoorbeeld Antwerpenaren die vrijwel bescheiden zijn, ik ken verstandige, sympathieke peren die zich niet laten vaccineren en ik ken mensen van kleur met meer kritiek op de antiracismebeweging dan Dries van Langenhove, of nu ja, toch bijna.

En nu we toch bezig zijn: het is je ongetwijfeld opgevallen dat de wereld door een woelige fase gaat – het klimaat doet zot, de genialiteit van witte mannen van middelbare leeftijd wordt in twijfel getrokken en we leven van lockdown naar lockdown to name a few – en dat er tal van maatschappelijke stromingen bestaan die verandering willen en daarover flink van hun oren maken. Welnu: elke verandering gaat gepaard met weerstand en kinderziekten, met mensen die het goed bedoelen en in hun goede bedoelingen doordraven, met mensen die weerstand voelen en in die weerstand alle zin voor nuance verliezen en dingen gaan roepen als “Dat knettergekke woke gaat nu echt te ver”, of “Gewoon iedereen vaccineren en het is opgelost”.

En dáárbovenop komen er mensen op je pad die het beste met je voor hebben maar het ongelukkig uitdrukken, en dáárna word je geconfronteerd met mensen die het slechtste met je voor hebben en dat sluw en aantrekkelijk weten te verpakken. Je moet, met andere woorden, voortdurend op je qui-vive zijn. De drang naar verandering brengt de wereld in beweging, en sommige dingen gaan goed, en andere slecht, en niéts zal ooit helemaal gaan zoals jij het wil. Dat is goed nieuws want – surprise! – dit gaat niet over jou. Haha! Inderdaad, onthou dit, hang een bordje bovenin je hersenpan en schrijf er in kapitalen op: nu even niet over jou. Je zal zien dat deze nieuwe volkswijsheid – © Ivo Victoria – toepasbaar is op vrijwel elk urgent maatschappelijk probleem van deze tijd: het gaat niet over jou.

Over wie dan wel? Over ons allemaal, tiens. Over hoe wij in deze rare tijden moeten samenleven en de toekomst vorm kunnen geven, en daartoe zullen wij in gesprek moeten blijven. Mijn tip: voer dit gesprek alleen wanneer je de ander recht in de ogen kan kijken – voor social media hebben we kattenfilmpjes – en je zal zien dat er nauwelijks reden bestaat voor woedende weerstand of simplistische oneliners maar dat deze tijden de unieke kans bieden om nieuwsgieriger te zijn naar elkaar, en ons verlangen zouden moeten vergroten om het mysterie dat wij mensen zijn in deze wondere, wondere wereld, om dat mysterie beter te begrijpen. Afijn, goed weekend nog, en groetjes!