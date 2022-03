Niets is zo onvoorspelbaar als een oorlog waarin zowat alle informatie gekleurd en gemanipuleerd is

Mark Coenen is columnist.

Niet minder dan dertien spots: zoveel hingen er aan het plafond van onze bescheiden hotelkamer in Haus Hubertus, een vakantiefabriekje in de Eifel waar wij na een dagje stappen en doorzakken met vrienden aanbeland waren. Terwijl je met één stemmig peertje ook genoeg ziet, zou je denken, maar dat vonden die Duitsers duidelijk niet.

Het past ongetwijfeld bij hun spreekwoordelijke Gründlichkeit: tot in de laatste kier is alles schel en hel verlicht, wat de slaapdronken beevaart naar de badkamer ’s ochtends tot een speciale belevenis maakt.

Op weg naar het ontbijt spel ik de Trierische Volksfreund, de lokale krant die al sinds 1875 Unabhängig en Überparteilich de streek van Bitburg-Prüm bij de actualiteit en de les houdt.

‘Die Welt wehrt sich gegen Putins Krieg’, kapittelde onze volksvriend op de voorpagina, en al meteen in de inleiding wordt de actualiteit dramatisch en op besliste wijze geduid. “Het is nu duidelijk dat na de Russische invasie in Oekraïne niets meer zal zijn zoals vroeger.”

Zalig zij die al na een paar dagen ver in een bijzonder ingewikkeld conflict haarfijn weten dat alles anders is en niets ooit meer wordt zoals het was.

De neiging om overhaaste conclusies te trekken is dezer dagen wijdverbreid.

Amper een paar dagen geleden serveerde de burgemeester van het Medellín aan de Schelde in een Nederlands actualiteitenprogramma minachtend de maatregelen van de Europese Unie af als volstrekt onvoldoende.

Nog geen twee dagen later stond iedereen verbaasd over de wereldwijde omvang van de boycot, de grote militaire steun aan Oekraïne en de bijna griezelige snelheid van de reactie.

Een generatie van politici die tot dan alleen maar diplomatisch gepalaverd had ontpopte zich tot ware activisten in dienst van de democratie.

De inval bleek de beste maïzena te zijn om de Europese saus, for the time being, op ongekende wijze te doen binden en heeft verrassende bijwerkingen.

Over de aansluiting van Oekraïne bij de Europese Unie wordt opnieuw onbesmuikt gepraat en ook Finland en Zweden schurken zich nu tegen de NAVO aan, waardoor Rusland er geopolitiek de facto veel slechter aan toe zou zijn dan voorheen.

De inval had ook andere onbedoelde neveneffecten: zo gingen de Duitse aandelen van staalfabrieken door het dak omdat het land aankondigde 100 miljard euro te investeren in de Bundeswehr.

Plots wil iedereen zo snel mogelijk aan de hernieuwbare energie.

Maar wat hier staat kan binnen een paar dagen achterhaald zijn: niets is zo onvoorspelbaar als een oorlog waarin zowat alle informatie gekleurd en gemanipuleerd is.

Dat zouden burgemeesters en ook de hoofdredacteur van de Trierische Volksfreund toch mogen weten, bromde ik tegen mijzelf.

Daarna gingen we ontbijten. De grote hotelrefter baadde in het licht.

Ik telde 75 spots.