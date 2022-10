Niet zozeer het loon van de politici is een probleem, wel de partijfinanciering

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

In zijn politieke bestseller Wanhoop in de Wetstraat (Ertsberg) beschrijft VRT-journalist Ivan De Vadder hoe de kloof tussen de burgers en de politieke wereld breder is geworden en stelt hij vast dat alle pogingen om ze te dichten tot nu toe mislukt zijn. Uit de recente polemieken over de lonen van de politici blijkt zelfs meer dan wanhoop: paniek.

Alles begon twee weken geleden met een interview met staatssecretaris Michel (MR) op de Franstalige zender RTL. Gevraagd naar zijn salaris, antwoordde hij: “Tussen 14.000 en 15.000 euro, zoiets”. Die uitspraak lokte uiteraard veel reacties uit. Niet alleen omdat het bedrag veel hoger is dan het inkomen van de grote meerderheid van de bevolking, maar ook omdat het antwoord fout was. In werkelijkheid verdient een staatssecretaris iets minder dan 11.000 euro, weliswaar aangevuld met een aantal voordelen.

Enkele dagen later stelde dezelfde zender dezelfde vraag aan verscheidene ministers en parlementsleden in de wandelgangen van het parlement. Sommige politici konden een duidelijk en nauwkeurig antwoord geven, maar andere stonden met hun mond vol tanden – zoals vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo), die bekende dat hij zijn loon niet kende. Hoe is zoveel amateurisme mogelijk? Het geeft de indruk dat de lonen van de politici zo hoog zijn ze dat niet eens meer weten hoeveel ze verdienen, terwijl veel burgers tot op de euro na moeten uitcijferen wat ze in de supermarkt kunnen betalen.

De kwestie van de salarissen van de politici roept altijd negatieve reacties op. Voor sommige mensen zullen zij hoe dan ook altijd te veel verdienen. Maar de ophef in de politiek en de media wijst op een groot onbehagen over die vraag, zeker in een land waar over je inkomen praten nog vaak taboe is. De enige partij die er goed garen bij spint, is de PvdA-PTB, die sinds lang voor een loonsverlaging van het politieke personeel pleit. Tot voor kort noemden de andere partijen dat voorstel populistisch. Maar nu de crisis erger wordt, verandert de toon. Vooral omdat de ministers dankzij de automatische indexering een forse loonsverhoging krijgen, die de kloof met de grote meerderheid van de bevolking nog breder maakt.

Paul Magnette heeft trouwens aangekondigd dat hij zijn salaris als voorzitter van de Parti Socialiste wil verlagen. Hij steunt ook het voorstel van premier Alexander De Croo om de salarissen van de ministers met 8 procent in te krimpen. De Waalse regering heeft die maatregel al opgenomen in de begroting die ze vorige vrijdag voorlegde.

Toch is het niet zeker dat die aangekondigde loonsverlagingen een reële impact op de stemming van de bevolking zullen hebben. De burgers verwijten hun bestuurders misschien niet zozeer hun royale vergoeding dan wel hun onvermogen om de problemen op te lossen. Kortom dat ze hun werk niet doen.

De loonsverlagingen zouden trouwens slechts een beperkte impact hebben op de openbare financiën. In De zevende dag noemde de gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch ze ‘symbolisch’, net zoals de N-VA, die zaterdag haar eigen besparingsvoorstel op het politieke apparaat heeft voorgesteld (DM 08/10). Anders dan de vaak demagogische discussies over het salaris van de politici, gaan de voorstellen van de Vlaams-nationalisten in de goede richting: ze zijn structureel en ze raken ook aan de partijfinanciering waarvan de partij ook geprofiteerd heeft.

Professor Bart Maddens van de KULeuven heeft aangetoond dat België op dat gebied veel meer uitgeeft dan andere EU-landen. Dat zie je ook op de sociale media, waar de Belgische kopstukken Europese kampioenen zijn van de betaalde advertenties.

Laten we duidelijk zijn: het gaat hier niet over het principe van de overheidsfinanciering van de partijen maar wel over het hoge niveau van de dotaties. Dat punt staat in de regeringsverklaring van Vivaldi, maar ondanks de pogingen van sommige parlementsleden, zoals Kristof Calvo (Groen), om het onderwerp op de agenda te plaatsen, lijkt de meerderheid weinig geneigd om de daad bij het woord te voegen. De gulle partijfinanciering is een onderdeel van de particratie en sommigen vinden het waarschijnlijk het minder erg om de salarissen van de ministers aan te pakken dan het machtssysteem ter discussie te stellen.

Dat heet: cynisme in de Wetstraat.