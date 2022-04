Niet voor alle Russische burgers geldt dat ze zich achter hun onwetendheid mogen verschuilen

Elke dag bereiken ons nieuwe gruwelberichten uit Oekraïne. De morele verantwoordelijkheid van het Russische regime is verpletterend, maar wat met de ‘gewone’ Russen?

Er is statistisch onderzoek, zoals dat van Russian Field, dat stelt dat 60 procent of zelfs 70 procent van de Russische respondenten akkoord gaat met de handelingen van het Russische leger in Oekraïne. Kunnen we dan niet gewoon concluderen dat Ivan met de berenmuts moreel verantwoordelijk is, en hem met een gerust gemoed bestoken met allerhande sancties?

Wij denken dat dat te kort door de bocht is. Al was het maar omdat de genoemde statistieken niet representatief zijn: amper 5 procent van de bevraagde Russen is bereid zich uit te spreken. Om ernstiger te peilen naar de morele verantwoordelijkheid van de modale Rus moeten we een onderscheid maken tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

Individuele verantwoordelijkheid

Voor individuele verantwoordelijkheid moeten twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste is er een kennisvoorwaarde: je moet weten wat je doet, of je had het moeten weten. Geldt dat voor de modale Rus?

Sinds de Maidanopstand van 2014 draait de Russische propaganda op volle toeren. Volgens het officiële Russische narratief is de legitiem verkozen pro-Russische president Janoekovitsj op onconstitutionele wijze afgezet, met een door het Westen gesteunde staatsgreep. Sindsdien zou Oekraïne in handen zijn van een ultranationalistisch, drugsverslaafd regime, dat de jacht geopend heeft op de miljoenen Oekraïners met Russisch als moedertaal en dat uit is op een militaire confrontatie met Rusland.

Tijdens de oorlog geldt in Rusland de facto een staat van beleg. De Russische censor, Roskomnadzor, vaardigde prompt een verbod op de term ‘oorlog’ uit. De beelden over de verwoestingen van de Russische troepen in Oekraïne bereiken de modale Rus niet, of worden afgedaan als fake news. In de plaats daarvan krijgen Russische televisiekijkers verhalen over het sadisme van de Oekraïense strijdkrachten.

Veel Russen weten echt niet wat er gaande is. Wanneer zij hun steun uitspreken voor de oorlog in Oekraïne, steunen ze een militaire vredesoperatie die in werkelijkheid niet bestaat.

Niet voor alle individuele Russische burgers geldt echter dat ze zich achter hun onwetendheid mogen verschuilen. Sommigen hadden beter kunnen en moeten weten.

De plicht je te informeren rust in het bijzonder op burgers die de sociale positie en de cognitieve mogelijkheden hebben om dat te doen. In principe waren tot op het moment van de invasie meer dan genoeg dissidente stemmen te horen. Zij werden de afgelopen jaren echter gediscrediteerd en gecriminaliseerd door de Russische overheid.

Zo werd het label ‘buitenlandse agent’ toegekend aan een groot aantal mediaplatformen en aan journalisten. Kort na de uitbraak van de oorlog werden de kritische radiozender Echo Moskvy, de krant Novaja Gazeta en TV Rain geëlimineerd. Niet iedereen doorziet dit cynische spel, en kan zelf op zoek gaan naar betrouwbare informatie. Maar wat met bijvoorbeeld professoren en bedrijfsleiders met buitenlandse contacten? In hun geval zal ‘Wir haben es nicht gewußt’ weinig geloofwaardig klinken.

Dat brengt ons bij de tweede voorwaarde voor individuele verantwoordelijkheid: controle. Je kan niet moreel verantwoordelijk zijn voor zaken waar je geen enkele controle over hebt. Dat lijkt de meeste gewone Russen vrij te pleiten, want de modale Rus kan, als individu, de loop van de oorlog op geen enkele manier beïnvloeden. Ook niet wanneer hij of zij de straat opgaat met een plakkaat, want binnen de kortste keren wordt wie dat doet hardhandig gearresteerd. Op 10 april waren al ruim 15.000 Russische anti-oorlogsactivisten opgepakt, terwijl de brutaliteit van de oorlog alleen maar toeneemt.

Er zijn natuurlijk heel wat Russen die wel (enige) controle kunnen uitoefenen op de oorlog in Oekraïne. Met name militairen. Dat zij niet zelf gekozen hebben voor deze oorlog (en een aantal ook niet voor het leger, aangezien zelfs dienstplichtigen worden ingezet in Oekraïne) en krijgsraad riskeren in geval van subordinatie zijn verzachtende omstandigheden. Daarnaast zijn ook diegenen die willens en wetens meedraaien in de oorlogspropagandamachine individueel verantwoordelijk.

Voor het gros van de Russen geldt echter dat zij niet de nodige kennis en controle hebben om individueel verantwoordelijk te kunnen worden gesteld. Zijn de westerse sancties dan wel gerechtvaardigd? Daarvoor hebben we collectieve verantwoordelijkheid nodig.

Collectieve verantwoordelijkheid

Soms kan je als lid van een groep verantwoordelijk zijn zonder dat je individueel verantwoordelijk bent. We nemen een voorbeeld van de Amerikaanse filosofe Virginia Held. Iemand wordt door een grote groep mensen in elkaar geslagen terwijl een nog grotere groep omstanders toekijkt. Niemand uit de groep is individueel in staat om iets aan de situatie te veranderen, omdat het aantal aanvallers daarvoor veel te groot is. Individueel zijn de omstanders niet verantwoordelijk wegens een gebrek aan controle, maar de groep had die controle wel en is dus collectief verantwoordelijk.

De gewone Russen zijn collectief verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne als ze, als groep, de nodige kennis en controle hebben. Wat kennis betreft, kan ook hier aangehaald worden dat veel Russen niet weten wat er gaande is. Maar de intelligentsia weet het wel, of kan het te weten komen. Er zijn meer dan genoeg getuigenissen die dat bevestigen. Een groep kan de krachten bundelen, informatie uitwisselen. Op groepsniveau is het gebrek aan kennis dus niet het probleem.

Controle is moeilijker. De Russen hebben niet democratisch beslist om een oorlog te beginnen. Toen Poetin bezig was met zijn troepenopbouw aan de buitengrenzen van Oekraïne, beweerde hij ook tegenover zijn eigen onderdanen dat hij geen invasie plande. Sinds de uitbraak van de oorlog hebben de Russen als groep geen directe controle over het verloop. Zelfs als een meerderheid de oorlog zou willen stoppen en bereid zou zijn om hiervoor te betogen, dan nog zijn hun slaagkansen beperkt. Poetins Rusland is een goed geoliede dictatuur, die voorzien is op pogingen van het volk om een eigen beleid te kiezen. Op deelname aan protestacties staan zware gevangenisstraffen. Bovendien staan de oproerpolitie, het leger, de politie en de geheime dienst klaar om massabetogingen in de kiem te smoren, koste wat het kost. Zouden wij, Belgen of Nederlanders, collectief protesteren als onze baan, onze vrijheid en de veiligheid van onze naasten op het spel staan?

Maar hoewel ze geen directe controle hebben op het verloop van de oorlog, hadden de Russen wél een zekere controle over de totstandkoming van het regime dat de oorlog voert. Niet zozeer omdat Russen op grote schaal voor Poetin gestemd hebben, want van vrije verkiezingen is al lang geen sprake meer. Wel heeft de middenklasse de voorbije decennia massa’s kansen laten liggen om een middenveld te ontwikkelen dat collectief handelen van onderuit zou kunnen organiseren. Ze heeft zich gelaafd aan haar groeiende levensstandaard en had geen zin een luis te worden in de pels van het regime, ook al maakte dat zich openlijk schuldig aan mensenrechtenschendingen. Al in 2004 waarschuwde de Russische dichter en activist Kirill Medvedev voor de gevaren van politieke onverschilligheid. Ook de Russische schrijver Michail Sjisjkin betoogt dat Poetin ‘een symptoom is, en niet de ziekte’. In dat licht lijken de collectieve kennis en controle van de Russische samenleving toereikend om te kunnen spreken over een beperkte mate van collectieve verantwoordelijkheid.

Sancties ondergaan en verantwoordelijkheid opnemen

Dat betekent dat collectieve sancties moreel niet noodzakelijk ongepast zijn, zelfs al treffen ze ook mensen die geen individuele verantwoordelijkheid dragen. Enig gevoel voor proportie is daarbij uiteraard aangewezen: de collectieve verantwoordelijkheid van gewone Russen is heel beperkt vergeleken met die van het regime, en bovendien is ze indirect. Sancties moeten dus in de eerste plaats het regime treffen. In de praktijk is dat niet eenvoudig: economische sancties om een dure oorlog te bemoeilijken zijn op het regime gericht, maar raken ook de gewone Rus.

Russen hoeven hun collectieve verantwoordelijkheid niet alleen maar te ondergaan, maar kunnen die ook actief opnemen: door zoveel mogelijk de druk op het regime om de oorlog te stoppen op te voeren. Wie niet gehersenspoeld is moet nu bijdragen tot een maatschappelijke bewustwording over de misdaden die in Oekraïne gepleegd worden.

Na de oorlog zal het cruciaal zijn om een collectieve herinneringscultuur uit te bouwen. De omgang van de Duitsers met de Tweede Wereldoorlog kan daarbij als model dienen. Collectieve verantwoordelijkheid blijft aan een groep kleven, ook nadat de individueel verantwoordelijken er niet meer zijn. Wandaden uit het collectieve geheugen wissen is postuum onrecht doen aan de slachtoffers. Angela Merkel sprak in dat verband van Duitslands ‘eeuwige verantwoordelijkheid’. Die eeuwige verantwoordelijkheid opnemen is een taak voor deze en toekomstige generaties gewone Russen. Dat is de ware denazificatie die Rusland moet doorvoeren. De burgerrechtenorganisatie Memorial, gericht op ‘de bevordering van de openbaarmaking van de waarheid met betrekking tot het historisch verleden’, is goed geplaatst om hierin een voortrekkersrol te spelen. Dan moet wel eerst haar recente ontbinding door het corrupte Russische hooggerechtshof worden teruggedraaid. De Russen hebben werk voor de boeg. Laten we ook hen helpen.