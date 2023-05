Niet de vele incidenten frustreren burgers, wel de kern van hoe politiek vandaag bedreven wordt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Zeggen dat je niet verrast bent, is de allerflauwste reactie die je kunt geven eens je de resultaten van een peiling kent. Toch moet je wel erg ver van de Belgische politieke realiteit af staan om wél verbaasd te zijn over het diepe wantrouwen dat naar voor komt uit De Stemming, het opinie-onderzoek van de VRT en De Standaard. De teleurstelling over het beleid loopt zelfs zo hoog op dat een meerderheid de voorkeur zou geven aan een technocratie met een regering van experten.

De context doet er toe. Dit deel van de wereld struikelt van de ene complexe crisis in de andere. Essentiële onderdelen van welvaart en welzijn die lange tijd vanzelfsprekend leken voor de grote meerderheid van de Belgen - gezondheid, energiezekerheid... - zijn dat plots niet meer. Daarbij komt dat het politieke bestel geen kans onbenut laat om in de eigen voet te schieten met onfraaie affaires die een grote toondoofheid verraden.

Maar dat is niet alles. De malaise zit dieper. Het is mijn hypothese dat niet de incidenten en accidenten aan de politieke oppervlakte vele burgers frustreren en irriteren, wel de kern van hoe politiek vandaag bedreven wordt. Het komt hier op neer: er is vandaag simpelweg te veel politiek. Van ’s ochtends tot ’s avonds proberen politici de aandacht op zich te trekken met spektakelpolitiek, als trapezisten in de nok van een circustent.

Dit is het tijdperk van de aandachtspolitiek, een politiek systeem waarbij het trekken van publieke aandacht het politieke doel op zichzelf is geworden. Het mag gezegd worden dat nieuwe en oude media daarbij als gewillige handlanger of impresario optreden. De in meerdere opzichten pijnlijke passage van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in de VTM-show Special Forces is een symbolisch krachtige illustratie van hoe de spektakelpolitiek gevaarlijk uit de bocht gaat.

Er zijn wel meer politici die zich miskijken op de aandacht die die sfeer van permanente campagne oplevert. Ze verwarren die met steun en vertrouwen. In werkelijkheid haken vele kiezers juist vervreemd af. Het schouwspel dat hen bijna dagelijks wordt voorgesteld, staat ver af van hun eigen bekommernissen. Want terwijl de politiek overal schijnt te zijn, levert het concrete, reële beleid vaak ontgoochelende resultaten en vooruitgang op. Die tegenstelling is een grote bron van politiek wantrouwen.

Zeggen dat het ‘anders’ moet, klinkt eenvoudig. De praktijk is taai, het probleem veeleer internationaal dan lokaal. Spektakelpolitiek werkt als een drug. Politici, media en publiek gaan telkens weer op zoek naar een nieuwe kick, waarna de kater volgt. Het risico dat het systeem zichzelf helemaal vastdraait is niet meer denkbeeldig.

Het zou hovaardig zijn om te beweren dat verandering eenvoudig is. Inzicht in de geschiedenis kan wel helpen. In de tijd van de verzuiling dienden burgers zich te wenden tot ‘hun’ politici om problemen opgelost te krijgen. Vandaag moeten politici omgekeerd soms met de strafste toeren de aandacht trekken van de ontzuilde kiezer-consument. Die balans weer in evenwicht brengen, zou een begin van een oplossing kunnen bieden.