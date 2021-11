‘Niet België, maar de Belgische federale staatsstructuur werkt niet’

Federale staatsstructuur leidt naar politieke stratego

Politici die opgesloten zitten in de cocon van het ideologisch denken zijn gedoemd om vroeg of laat fouten te maken. Ideologieën hebben het kenmerk star te zijn, terwijl de realiteit onvermijdelijk aan verandering onderhevig is. Het zich vastklampen aan de eigen onveranderlijke overtuiging leidt niet per definitie naar het best mogelijke beleid, en dat geldt voor alle partijen. Het kan zelfs zo ver gaan dat ideologie blind maakt voor de werkelijkheid. Uit de geschiedenis is daarvoor menig voorbeeld aan te halen.

Minister Demir (N-VA) geeft in haar energiebeleid blijk van dergelijke ideologische starheid. Zij is verstandig genoeg om te zien wat in het belang is van de bevolking. In dit energiedossier is dat de verzekering van voldoende elektriciteit in de toekomst. Toch kiest zij doelbewust voor het creëren van onzekerheid, onzekerheid die zij als ideologisch wapen wil gebruiken in de politieke stratego van ons land.

Dat haar partij ervoor kiest om vanuit de Vlaamse regering de federale regering in nauwe schoentjes te brengen is vanuit hun Vlaams-nationalistisch standpunt misschien een begrijpelijke démarche. Dat zulks gebeurt over de rug van de bevolking en onze economische welvaart is dat veel minder. Het is een gevaarlijk spel dat verkeerd kan aflopen. Zal men over tien jaar moeten zeggen dat “de laatste het licht uitdoet” bij gebrek aan voldoende energievoorziening? Die uitspraak, wanneer ze zich voordoet, zal dan op conto van de N-VA moeten komen.

Het doel van dit politieke spel is duidelijk: de federale regering in diskrediet brengen, en daarna proclameren dat “België niet werkt”. Deze strategie van de N-VA is al langer bekend.

De Belgische staatshervorming heeft, laat ons eerlijk blijven, ook mindere kanten. Taalgrensoverschrijdende problemen, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid, klimaat en energie, worden gefragmenteerd aangepakt wat vaak leidt tot disfunctie. In het licht van deze problemen, die zich alsmaar dringender aandienen, past slechts één conclusie. Niet België, maar de Belgische federale staatsstructuur werkt niet.

Frank Van den Eeckhout

Minister tegen klimaat en milieu

Wij hebben opnieuw een minister tegen klimaat en milieu. Met Joke Schauvliege schoten wij niks op, met Zuhal Demir is het van hetzelfde laken een broek. Eerst hadden wij Ineos, die ze subsidies wou geven voor een zwaar milieubelastende activiteit. Nu tegen de gascentrale, waarvan iedereen weet dat die stikstofuitstoot haar geen moer interesseert. Haar administraties gaven immers positief advies! Haar partij doet er vooral alles aan om het klimaatprobleem te minimaliseren, en hecht veel meer belang aan geruzie en sabotage van ons federale land, dan aan een degelijk milieu-, energie- en klimaatbeleid in het belang van de burgers, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Demir weet maar al te goed dat de kerncentrales sluiten in 2025, dat is niet meer tegen te houden. Vlaanderen, als rijke regio met veel energieverbruik en medeveroorzaker van het klimaatprobleem, moet het voorbeeld geven. Wij moeten dus alles inzetten op hernieuwbare energie. Met kernenergie blijven wij uit het oude, gevaarlijke vat tappen. Intriest, politiek op zijn smalst. Om alweer de moed bij te verliezen.

Wim Bracke, Deinze