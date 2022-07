Niet authenticiteit maar verantwoordelijkheid houdt het theater bezig, beste Laurens De Vos

Beste Laurens De Vos,

Deze week publiceerde u een opiniestuk over het gevaar van de zogenaamde woke beweging voor de artistieke vrijheid en specifiek het vermogen van inleving in het theater. U waarschuwt de lezer voor wat u de “gedachtepolitie”, de “moraalkerk” en “doorgeslagen identitair denken” noemt.

Mij werd gevraagd daarop te reageren. Hoewel het stuk mij kwaad maakte had ik toch niet direct zin u van een vlammend antwoord te voorzien. U heeft namelijk al elke mogelijke tegenstem of -reactie weggezet als hysterisch en gevaarlijk. Door deel te nemen aan dit gesprek dien ik onvermijdelijk als bewijsstuk van uw frustratie, dat zoveelste stukje censuur waar u heldhaftig tegen kan vechten. Een hoogst ondankbare rol dus. Anderzijds moet iemand u toch vertellen hoe vreemd het is om met een halve pagina in een van de grootste kranten van het land te komen zeggen dat u niks mag zeggen? Dat u met een toon van grote morele zelfingenomenheid een ander daarvan beticht? Of dat u inleving en empathie in het theater als alibi gebruikt om inlevingsvermogen en empathie in het debat daarrond te verachten?

Bovendien zijn situaties die u aanhaalt niet alleen karikaturaal maar bij momenten gewoon leugenachtig. Behalve oprukkend rechts is er bijvoorbeeld niemand op uit genderfluïditeit op scène te verbieden of leraren bij het minste weerwoord op hun studenten te verbannen.

U bent docent theatergeschiedenis, dus ik moet u dit niet vertellen: theater is een plek van constante verandering. In de schouwburg wordt al eeuwen een strijd met de tijd aangegaan. Met grote stelligheid werd op bühnes na de Tweede Wereldoorlog verkondigd dat alles kapot moest: de hiërarchie, de fictie, de waarheid. Postmoderne theatermakers vonden dat een gepast antidotum voor wat rond hen gebeurde. Op andere momenten werd met even grote strijdvaardigheid gezocht naar het ‘beest in de mens’ en werd al het andere ‘bourgeois’ genoemd. Creativiteit en artistieke vrijheid zijn per definitie onderhevig aan de vragen van de tijd, die vragen leveren ons tegelijk nieuwe creatieve ruimtes en artistieke antwoorden op. Als historicus kijkt u vol bewondering naar het verleden. Maar wie theater en zijn geschiedenis echt begrijpt, mag het medium niet bevriezen.

Theatermakers hebben niet meer het gevoel vanaf de zijlijn te kunnen toekijken: ze willen geen positie buiten de samenleving, maar er net middenin staan. Op een veilige afstand van de complexe wereld kan theater inderdaad een plaats zijn waar in theorie “alles moet kunnen”. Als deel van een samenleving ervaar je hoe inspiratie dodend en soms pijnlijk fout dat theoretische verlangen kan zijn. Theatermakers gaan op zoek naar de werkelijke transformatieve kracht van hun medium. Daarmee keren ze fictie helemaal de rug niet toe maar willen ze wel het soort fictie maken dat zegt: it doesn’t have to be the way it is. Fictie die alternatieven aanbiedt in een wereld die diep beïnvloed is door het neoliberale there is no alternative-discours. ‘Woke’ streeft dus geen strikte authenticiteit en dogmatisch realisme na, het vraagt enkel om verantwoordelijkheid voor en bewustzijn van de plekken die je creëert. Er is geen kat die, zoals u beweert, Hamlet enkel door “een melancholische Deense prins met een oedipuscomplex” wil laten spelen. Wel wordt vandaag onderzocht wie, wat en waarom Hamlet kan zijn. Of niet. Ja, die vragen perken soms in, maar ze leveren zeker ook op.

Laurens, it doesn’t have to be the way it is. Bij elke zin die ik hier schrijf en herlees vind ik het vervelender worden om mee te spelen in dit intussen afgezaagd stukje theater. Het door de media geregisseerde verhaal waarin een boze opiniemaker luid komt vertellen dat de zaken vroeger beter waren en dat hem de mond wordt gesnoerd. Dat dan een andere opiniemaker gebeld wordt om daarop te reageren dat de tijden vroeger helemaal niet beter waren, zeker niet voor minderheden. Dat het goed is dat er commentaar komt door monden die lang gesnoerd zijn geweest.

Zo’n stukje polemiek is een businessmodel geworden voor kranten maar zorgt op geen enkele manier voor vernieuwend debat: het maakt ons slechts tot hopeloze karikaturen van onszelf. Als we niet oppassen zullen we onszelf en elkaar in deze tot clichés gereduceerde, slecht geschreven en verkeerd gerepresenteerde rollen blijven opsluiten.

Kunnen we niet toegeven dat het fijn zou zijn uit elkaars dwingende blikken te kunnen ontsnappen en dat we streng en gedreven moeten zijn om dat te doen? Binnen en buiten de theatervloer.

