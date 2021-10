Niet alles liep zoals gepland bij Conner Rousseau. Ik weet dat het nog veel erger had kunnen zijn

Elke politicus maakt in zijn carrière weleens een Zet Die Ploat Af-accidentje mee: een ongewild mediamoment dat metaforische betekenis wordt toegedicht en als uitlachmeme diezelfde politicus dreigt te achtervolgen tot na zijn laatste verkiezingsnederlaag.

Mark Coenen is columnist.

De eerste die uitschoof op zo’n belachelijke bananenschil en zich daar vervolgens geen zak van aantrok was de pas na zijn dood tot redder des vaderlands uitgeroepen Jean-Luc Dehaene. Op bezoek in Texas ging hij zich christendemocratisch te buiten op een mechanische stier.

Daarvoor had hij zich al in een kek rokje gehuld bij een staatsbezoek aan Kazachstan, hopelijk op vraag van de eerste minister aldaar. In 2014 zat hij in korte broek en sandalen in de studio van VTM voor een interview, wat hem later dunnetjes werd nagedaan door de burgemeester, die in zijn onderbroek deelnam aan een interview met Radio 2.

Bij de opkomst van Conner Rousseau zaterdag bij de openingsshow van The Big Shift van zijn partij Vooruit liep een en ander niet zoals gepland. Zijn entree werd bemoeilijkt door een weerbarstig decorstuk, en vlak daarna ging er een rookbommetje af, waardoor de man even in nevelen gehuld was. Ook de micro leek niet te werken.

“Finally, we’re back bitches”, sprak Conner na enig aarzelen geheel synchroon met de tijdgeest en dat had hij niet moeten doen.

“Ik ben een rooie en ik sla blauw, groen en oranje uit van plaatsvervangende schaamte”, zo vatte iemand het op datzelfde Twitter kernachtig samen.

Paars kreeg meteen een hele nieuwe betekenis - die van plaatsvervangende schaamte.

Geen wonder dat men tegenwoordig geen schoolmeesters meer vindt - die zijn allemaal gretig standjes aan het uitdelen op Twitter. Dat betaalt wel niet, maar het kost ook geen voorbereiding en ze hebben er wel een volledige dagtaak aan.

Door een gelukkig toeval en een toevallige wind tegelijk weet ik dat het nog veel erger had kunnen zijn.

Conner wilde eerst staande op een pallet gedragen door zestien drones de zaal binnenvliegen, waarbij hij, als een soort van wilde weldoener, op zijn Lambiks ecobons over de hoofden van de progressieve kerk wilde uitstrooien. Hemel en aarde hebben ze moeten bewegen om hem daarvan te weerhouden, want als hij iets in zijn hoofd heeft dan heeft hij het niet in zijn gat.

Koekendozen, Romeinse verkleedpartijen, Koen Geens die zijn mondmasker over zijn kruin trekt: alles kan tegenwoordig tegen een mens gebruikt worden, meestal door überboomers die het lachen verleerd zijn. Een zurig mondje heeft maar 280 tekens nodig.

Als ze bij Vooruit slim zijn dan gebruiken ze die truc met de rookbom vanaf nu op alle vergaderingen. Of bij het volgende non-debat met de burgemeester op De zevende dag. Studio ontruimd, punt gemaakt.

Een meme for all times. Smoke on the bitches.

Wie doet beter?