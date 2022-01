Niet alleen in de politieke wereld gaat soms de voeling met de realiteit verloren

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Binnenkort zullen we weten of Boris Johnson nog altijd aanspraak kan maken op zijn bijnaam ‘unsinkable’ – onzinkbaar. Hoe het ook afloopt, de opzienbarende onthullingen over ‘partygate’, de fuifjes in Downing Street 10 die officieel werkvergaderingen heetten te zijn, hebben het vertrouwen in de premier een lelijke knauw gegeven. De peilingen spreken duidelijke taal: Labour heeft nu een grote voorsprong in de kiesintenties. Een harde dobber voor de Conservatieve parlementsleden, die zullen moeten kiezen tussen hun trouw aan BoJo en het risico hun zetel te verliezen. De beste leider is de man of vrouw die je aan de overwinning helpt. Het probleem is dat er daarna geregeerd moet worden. Dat is net het verwijt aan het adres van Boris Johnson: hij kan uitstekend campagne voeren maar is een slechte eerste minister.

Los van de politieke spelletjes hebben de onthullingen niet alleen Boris en de Conservatieve partij zwaar beschadigd. De vakkundig gedoseerde lekken over inbreuken op de regels door de mensen die ze zelf hadden gemaakt, zijn een harde klap voor de geloofwaardigheid van de democratische instellingen. “Nobody is above the law”, niemand staat boven de wet, verklaarde Theresa May deze week, in een zeldzame openbare kritiek op haar opvolger. May, die zelf ontslag moest nemen na een rebellie van haar parlementsleden, herinnerde in een brief in een plaatselijke krant van haar kiesdistrict aan een elementaire regel: “It is vital that those who set the rules, follow the rules.” Elementary.

Maar waarom is dat niet voor iedereen evident? Los van alle juridische of ethische overwegingen kun je je afvragen in welke wereld mensen leven die bijvoorbeeld een lockdownfeestje organiseren in de ambtswoning van de premier, de avond voor de uitvaart van prins Philip? Had niemand dan verwacht dat daar problemen van zouden komen? Was er echt niemand die aan de alarmbel had kunnen trekken? De foto van de Queen, moederziel alleen in de kapel van het kasteel van Windsor – een symbolisch beeld voor alle Britten die een dierbare hebben verloren zonder zelfs maar afscheid te kunnen nemen – werd de dag na de onthullingen overal opnieuw gepubliceerd, soms naast die van een lachende Boris Johnson, wel of niet met een biertje in zijn hand.

Leiders worden verondersteld intelligent te zijn en zich met bekwame mensen te omringen. Zij en hun entourage moeten in moeilijke situaties het hoofd koel kunnen houden. Ze moeten altijd rekening houden met de perceptie bij de bevolking van al hun doen en laten. En toch zijn er veel voorbeelden van leiders die denken dat hun positie hen het recht geeft om een loopje te nemen met de regels, ook als ze die zelf hebben uitgevaardigd, en die geen besef hebben van de impact van hun foute gedrag op de publieke opinie. Weten ze dan niet dat ze in een wereld leven waar moordende lekken het verschil maken tussen trouw en verraad? Hoe blind kun je zijn?

Die arrogantie van de macht zien we niet alleen in het Verenigd Koninkrijk. Toen twee weken geleden de Franse leerkrachten een staking voorbereidden, als protest tegen het chaotische covidbeleid in de scholen, diende de minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, hen in de krant Le Parisien van antwoord. Enkele dagen later raakte bekend dat hij dit polemische interview op Ibiza had gegeven, waar hij met vakantie was! Illegaal was dat natuurlijk niet, maar wel enorm lichtzinnig, op minder dan drie maanden van de presidentsverkiezing… En dat is niet alles. Zoals andere media organiseerde de nieuwszender i24News een debat over de rel. Probleem: Anna Cabana, de journaliste die het gesprek leidde, is de echtgenote van minister Blanquer, wat op geen enkel ogenblik werd vermeld! De journaliste antwoordde op de kritiek dat ze geen enkel probleem zag, want dat ze gewoonweg haar werk had gedaan. Niet alleen in de politieke wereld gaat soms de voeling met de realiteit verloren.

Zelfs als de lopende onderzoeken geen formele inbreuken op de covidregels aantonen, zijn Boris Johnson en zijn medewerkers van Downing Street 10 in de fout gegaan. Ze hebben het vertrouwen van de burgers in het democratische systeem, dat al overal onder vuur ligt, nog verder ondermijnd. “In the name of God, go”, maande een Conservatief parlementslid Boris Johnson onlangs in het Lagerhuis aan. God terzijde latend had hij dat beroemde citaat uit de Britse geschiedenis kunnen parafraseren en vanuit zijn backbench verklaren: “In the name of Democracy, go!”