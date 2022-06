Shoppers

Jean-Paul Mulders ging bij de schoenmaker langs. Die ambachtsman is misschien de laatste der Mohikanen. Zo is er in elke stad nog wel een winkeltje te vinden dat geen volgende eigenaar meer vindt, met dank aan de on line shoppers of in dit geval de sneakers. Mocht er mij advies gevraagd worden voor een beroep met toekomst, dan zeg ik kapper, pedicure of manicure. Want zolang de mens niet in staat is zijn hoofd, voeten of handen van zijn lichaam te schroeven, op te sturen en verzorgd terug op te draaien zijn het beroepen die niet lijden onder de on line handel. Al het andere is ten dode opgeschreven.

Lucienne Colpaert, Dendermonde

Voorbeeldige wielertoerist

Ik ben het volledig eens met Hans Vandeweghe (Onze archaïsche fietsinfrastructuur kan de toename van fietsers onmogelijk volgen, dus zal het van gezond verstand moeten komen). Ik ben bijna 72 en rijd regelmatig met mijn koersfiets op de Scheldedijken. Met alle respect voor de ‘gewone’ fietsers, de meesten zitten slapend op hun fiets, kijken naar alles behalve naar de weg en zijn even gevaarlijk als de bende gekken die zich profrenners wanen. Zelf fiets ik tegen een tempo van 25 km/uur, vertraag als ik mensen met een hondje en/of kinderen zie, klik uit één pedaal en grijp mijn remmen. Ik ben voorzichtig en respecteer iedereen, niet alle wielertoeristen zijn terroristen.

Marcel Noens, Rupelmonde