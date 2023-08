Niet alle tips op TikTok zijn een succes: dat akkefietje met die opblaaspop zal mij nog lang blijven achtervolgen

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Het geheim van een goed huwelijk is dat je je partner moet blijven verrassen. Dat weet ik van TikTok, het erger dan MDMA verslavende medium waar boeiende filmpjes met de ene relatietip na de andere in een krankzinnig tempo passeren. Daarnet weer eens als een waanzinnige een half uur gescrold ter bevrediging van een behoefte waarvan ik niet eens wist dat ik ze had.

Dat algoritme kent mij beter dan ik mijzelf ken: hoe goed is dat!

Naast filmpjes over vegetarische toprecepten met tahin, klaargemaakt door atletische deernes met een proteïneverslaving, lesbische stand-upcomedians en massaal veel filmpjes over Taylor Swift – ik zing die brug uit ‘Cruel Summer’ nu ook al luidkeels mee in mijn slaap – bereiken mij via deze baken, nee Bijbel van de moderne menselijke kennis, ook vele dames die mijn relatie en seksleven willen verbeteren.

Hoe meer ik kijk, met hoe meer ze zijn: ik leer geweldig veel bij.

Daarbij kijken ze ernstig dan wel guitig in de camera, al dan niet vergezeld door hun man, een wat schaapachtig decorstuk dat heftig knikkend de adviezen non-verbaal bevestigt, want ­anders zwaait er wat.

Niet alle tips zijn een succes: dat akkefietje met die opblaaspop zal mij nog lang blijven achtervolgen, vrees ik, maar gelukkig was de plastic dame in kwestie nog in garantie en was de eigenaar van de erotiekshop heel welwillend, en zo bleef de schade uiteindelijk beperkt. Alleen zijn die krengen na het uitpakken verdomd moeilijk weer in hun oorspronkelijke doos te krijgen, maar dit terzijde.

Omdat ik iets goed te maken had, heb ik als boetedoening deze week onze kast uitgekuist. Wij hebben maar één kast en beschikken niet over kelder of zolder, dus daar zat wat in en daar kwam wat uit. Ze zat vol met dingen die ik mij niet meer herinnerde: hoe goed was dat!

En ook: wat houdt een mens belachelijk veel rommel bij.

Zo heb ik net mijn rekeninguittreksels van 1989 weggegooid, alsook treinladingen betaalde boetes, aanmaningen van ziekenkas en school, sociale bijdragen en btw-briefjes uit 2015.

Een papieren verleden om bedrukt van te worden, en dan zwijg ik over vele harde schijven die al lang niet meer werken, ­kapotte iPads en kilometers kabels en cd-roms voor computers die ik niet meer heb.

Ik loop nu elke dag een paar keer naar die kast om te kijken hoe goed en logisch en proper alles nu bij elkaar ligt en hoe overzichtelijk mijn leven wel geworden is.

Daarna strek ik mij uit op mijn gemakkelijke zetel en neem mijn gsm voor een welverdiend shotje TikTok.