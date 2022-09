Niet alle oplossingen voor een betaalbare energiefactuur hoeven geld te kosten: laaghangend fruit in de energiediscussie

Verschillende regeringen staken gisteren nog maar eens de koppen bijeen om nieuwe maatregelen te nemen die gezinnen moeten beschermen tegen de hallucinante energieprijzen. Dat is broodnodig, nu steeds meer consumenten geconfronteerd worden met voorschotfacturen die ver voorbij de pijngrens liggen. Bedragen van meer dan 700 euro per maand, het equivalent van een huur of hypotheekaflossing, zorgen ervoor dat sommigen heel moeilijke budgetkeuzes moeten beginnen maken. Dat het aantal afbetalingsplannen bij leveranciers sterk stijgt en een steeds groter wordende groep moet aankloppen bij het OCMW, hoeft dan ook niet te verbazen. En dan moet de winter nog zijn intrede doen.

De maatregelen die op tafel liggen moeten de factuur naar beneden halen en de druk op gezinnen verlichten. Het basispakket energie voor zij die buiten de cocon van het sociaal tarief vallen, lijkt absoluut een goede zaak. Energie is een basisbehoefte, het is dus vanzelfsprekend dat die betaalbaar is. Tegelijk kennen we vandaag een situatie van schaarste en moeten we er met z’n allen voor zorgen dat onze energievraag daalt wat op zijn beurt weer de hallucinante marktprijzen naar beneden dwingt. Een pakket met een basishoeveelheid energie aan betaalbare prijzen komt daaraan tegemoet: het verlaagt de factuur maar dwingt ons nog steeds spaarzaam om te springen met energie.

Lees ook Basispakket van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit: dit betekent het energieakkoord voor u

Hoewel mirakeloplossingen in deze crisis niet bestaan, is er toch nog laaghangend fruit te vinden. Maatregelen die verder gaan dan het verlagen van de energiefactuur. Vandaag zijn consumenten wiens vaste tarief afloopt helaas aangewezen op een variabel tarief. De enkele vaste tarieven die je nog op de markt vindt, zijn peperduur. Bovendien heb je met een variabel product niet langer zekerheid over je energieprijs maar ben je overgeleverd aan de grillige prijzen op de groothandelsmarkten. Alle risico’s op prijsstijgingen zijn dan voor jouw rekening. Het minste wat je dan zou kunnen verwachten, is dat je als consument dit soort variabele producten zonder problemen kunt vergelijken met elkaar en dat je een goed geïnformeerde keuze kunt maken voor het meest voordelige contract. Helaas is dat niet het geval, variabele tarieven blinken uit in ondoorzichtigheid.

Zo bestaan er tientallen verschillende indexeringsparameters zonder duidelijke meerwaarde voor de consument. Iemand al gehoord van de Belpex_Q_RLP, de Endex 15 of de (1/3 Endex 12-12-12 + 1/3 Endex 12-0-12 + 1/3 Endex 3-0-3) of hoor je het al in Keulen donderen? Hou je vast, het kan nog ingewikkelder: sommige contracten worden maandelijks geïndexeerd, andere driemaandelijks, sommige zijn gebaseerd op gemiddelde noteringen, andere op een prijsnotering van één dag. Deze wildgroei maakt dat je vandaag niet alleen appelen met peren vergelijkt, maar ook met citroenen.

Een willekeurig energiecontract dat driemaandelijks wordt geïndexeerd op basis van spotmarkten, baseert zich op kwartaal 2 en toont vandaag een gasprijs van 10,72 c€/kWh. Zijn tegenhanger met maandelijkse indexering bij een concurrent baseert zich op augustus en toont een prijs van 19,16 c€/kWh. Is die laatste dan zoveel duurder? Neen, alleen houdt dat product al rekening met het hoge prijsniveau van augustus, de eerste nog niet, ook al zul je daar die stijging wel degelijk doorgerekend krijgen.

Dat leidt bovendien tot situaties waarbij de eerste voorschotfactuur die na een leverancierswissel in de bus valt, plots dubbel zo hoog blijkt dan wat initieel werd berekend. Alsof je voor het brood dat 3 euro geprijsd staat aan de kassa plots 6 euro moet ophoesten. Weinig verbazend dat consumenten ons dagelijks contacteren omdat ze door de bomen het bos niet meer zien, een situatie die wij al geruime tijd aan de kaak stellen.

Bovendien bestaat er geen uniforme aanpak voor het vergelijken van energietarieven. Leveranciers en prijsvergelijkers volgen veelal de CREG-methode, die bepaalt dat je je baseert op de laatst gekende indexeringsparameter. Omdat dat duidelijke nadelen heeft, volgt de V-test van de VREG sinds een paar maanden een eigen methode, waarbij men niet naar het verleden maar naar de toekomstverwachtingen kijkt. Een consensus tussen de verschillende regulatoren is er niet, waardoor de onduidelijkheid voor consumenten alleen maar groter wordt. Sinds mei dringen wij aan op een oplossing, maar die blijft uit. En de energieprijzen, die stijgen intussen verder.

Wat er moet gebeuren is nochtans helemaal niet zo complex: reduceer het aantal indexeringsparameters en laat de CREG bepalen waaraan deze moeten voldoen. Verplicht leveranciers om hun tarieven maandelijks te indexeren. Leg consumenten klaar en duidelijk uit welke parameter voor hun contract gebruikt wordt, wat de consequenties daarvan zijn en waar je de evolutie van de parameter kunt opvolgen. Zet de mogelijkheden van de digitale meter om in duidelijke voordelen voor de consument: laat leveranciers hun klanten maandelijks een verbruiks- en kostenoverzicht sturen zodat consumenten niet met bang hart de jaarafrekening moeten afwachten. Eenvoudige maatregelen met een lage kost maar een duidelijke meerwaarde voor de consument, waar wacht men op?