Niet aan het gefoefel van dikbuikige baasjes met gouden horloges zal paal en perk worden gesteld, nee; dat tuinhuisje van u, is dat wel helemaal reglementair?

Frederik De Backer is columnist.

Laat ik, nu mijn polemische pleegvader Joël De Ceulaer de gesel aan de wilgen heeft gehangen, ook maar eens een briefje richten aan de lezer. Of de niet-lezer. Of de lezer van kul en leugens. De lezer van websites of blaadjes waarin het uur gedrukt staat wanneer Gert Verhulst hem een venster op de wereld biedt.

Denkt u dat ik niet kwaad ben? Dat ik, die nochtans alles haat wat zwart en geel kleurt, het leuk vind Vivaldi te verdedigen? Je zal godverdomme maar Antonio Vivaldi zijn gewéést en de wereld De vier jaargetijden hebben geschonken, om driehonderd jaar later te moeten horen aan welk gestamel en gezabber men je naam verbindt.

Bleef het maar beperkt tot Vivaldi. Ons politiek landschap is een natte koer waar iemand zeventien emmers stront heeft achtergelaten. Geur, kleur en klonterigheid kunnen enigszins verschillen, maar in wezen is het zeventien keer hetzelfde, of het nu op federaal, Vlaams, Waals, Brussels, Duitstalig, gemeentelijk of op het niveau van de lokale vinkeniersvereniging staat te stinken. WhatsApp, Ventilus, corruptie, miljoenen varkens: de drek slaat alle kleuren van het politieke spectrum uit.

En wie niet staat te stotteren, staat al te keffen met het oog op de verkiezingen. Een bepaald soort mens wacht handenwrijvend, likkebaardend op een bepaald soort coalitie, maar laat ik me maar meteen tot dat bepaald soort mens richten: denkt u nu werkelijk dat ú daar beter van gaat worden? U, met uw fixatie op een harde aanpak, omdat het leven zijn harde aanpak voor u en u alleen heeft bewaard? “Iedereen gelijk voor de wet”, “rechten maar ook plichten”, ik hoor ze tot hier, de kreten die nog net uit uw samengeknepen longen opstijgen.

Waarin denkt u dat meer blauw op straat zal resulteren? Hoelang hebben de militairen niet door Antwerpen gelopen en hoeveel veiliger is het erop geworden in pakweg Deurne? Weet u wat die harde aanpak van u zal opleveren? Parkeerboetes en bekeuringen wegens overdreven snelheid, geen grootschalige aanpak van criminaliteit of fraude. Niet aan het gefoefel van dikbuikige baasjes met plastrons en gouden horloges zal paal en perk worden gesteld, nee; dat tuinhuisje van u, is dat wel helemaal reglementair?

Denkt u werkelijk dat het Pajottenland straks weer Nederlands praat? Dat Ninove plots wit zal kleuren? Dat u minder belastingen zult moeten betalen en bovenal: dat dit land goed zal worden bestuurd?

Maar misschien is het inderdaad niet slecht dat het geboefte straks aan de macht komt. Rampzalig op maatschappelijk vlak, dat zeker, maar niet slecht in pedagogische zin. Een corrigerende tik, voor ons en onze politici. De harde aanpak. Wie met vuur speelt en zich nooit brandt leert het immers nooit. En wanneer vijf jaar later alles tot as is herleid, dan zal men aan blussen denken.