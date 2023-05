Niemand mag nog fouten maken, terwijl wij vleesgeworden fouten zíjn. Wij krijgen een fatsoen aangepraat dat niet het onze is

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ik was samen met Delphine Lecompte uitgenodigd voor een opname voor Iedereen beroemd. Het item heet ‘AI AI AI’. Wij mochten met behulp van de chatbot ChatGPT een plot voor een roman proberen op te zetten. Dat viel lelijk tegen: telkens als Delphine en ik het wat spannend probeerden te maken met een snuifje erotiek, een vleugje incest, een gloryhole of een gestoorde strandjutter, klapte het apparaat dubbel en begon het termen als ‘respect’, ‘eerbied’, ‘goede zeden’ en ‘verbinding’ naar ons te spuwen.

Het is er nog maar net en het is al naar de vaantjes, was onze conclusie. Die ChatGPT is weer maar eens een wapen in de strijd tegen de vreugde en de creativiteit, een rotding dat onze gedachten wil kortwieken, een automatische ­kapelaan die overal de onberispelijkheid gaat prediken die níémand bezit – wij zijn allemaal vaten vol hartstocht en onbekwaamheid en koorts, wij zijn haperende apparaten, wij sjokken maar wat rond en niemand weet eigenlijk goed waarheen.

Niemand mag nog fouten maken, terwijl wij vleesgeworden fouten zíjn, wij kunnen niet anders dan missen en vergissen. Als zoveel mensen verdrietig zijn, ligt het daaraan: er wordt ons een ideaal van ongekreuktheid en een smetteloosheid voorgehouden dat ons helemaal niet eigen is, wij krijgen een fatsoen aangepraat dat niet het onze is. Ik blijf mij formeel tegen die duistere predikanten verzetten, die vinden dat ik mooi moet praten en braaf moet volgen.

Zulma Van der Zuur en dokter Preut zijn nu mijn aartsvijanden. Zij hebben niets met het leven te maken, zij vertegenwoordigen de dood, en hoe harder zij mij bezwerend toeroepen, hoe harder ik hen zal verachten en bestrijden. Ik gebruik de woorden die ik wil, in de volgorde die ik verkies en met de klemtoon die ik het mooist vind. Wee de bevolkingsgroepen die daar ongelukkig van worden, zij moeten hun verwendheid en hun verveling maar elders gaan botvieren. Laat hen garen in hun preutsheid en hun slapheid, laat ze ondergaan in hun lichtgeraaktheid en zindelijkheid.

De zaak-Dalilla Hermans is een perfide opbod in provocatie, dat ruik je toch van ver? Hoe doorzichtig kan het zijn? Het is aan weerskanten uitgedachte, aangeblazen rotzooi met als doel haat uit te lokken, vuur te stoken, ons op te hitsen en te destabiliseren. Daar trap je toch niet in? Elk woord dat je daaraan vuilmaakt, is een woord dat je níét naar een rechtmatige bestemmeling slingert, een woord dat je aan goedheid en vooruitgang had kunnen besteden.

Wij hebben geen doelen meer, wij keffen maar wat raak voor het eerste het beste hol dat wij ontwaren, hopend dat wij zo in de gunst van – ja, van wie eigenlijk? Van onze vrienden, van de goegemeente, van de Juisten – zullen blijven. En zo krijgen de gifmengers en de haatmansen vrij spel. Wij moeten beter en harder nadenken. Onze hand van de holster halen. Rustiger zijn, en vastberadener in het goede. Kalm, mild, en oordeelarm. Anders gaan wij naar de haaien.