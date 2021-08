Niemand in Europa is veilig voor de dictator van mijn land

Iets meer dan een jaar geleden, op 9 augustus 2020, kwam ik in de Wit-Russische presidentsverkiezingen op tegen Aleksandr Loekasjenko. Onze overwinning werd gestolen door de dictator die het land al 27 jaar lang met ijzeren vuist regeert. Er volgden grootschalige protesten, en we verenigden ons in een nationale democratische beweging. Onze eisen: de vrijlating van alle politieke gevangenen, een eind aan het staatsgeweld, vrije en eerlijke verkiezingen.

Het regime antwoordde met geweld. Sindsdien zijn meer dan 35.000 mensen opgepakt, van wie 5.000 zeggen dat ze gefolterd zijn. De autoriteiten hebben 4.691 politieke processen opgezet, en volgens Viasna, een onafhankelijk mensenrechtencentrum, zijn er nu meer dan 600 politieke gevangen. Tien mensen zijn om het leven gekomen.

De Wit-Russen hebben geleerd dat de weg naar de democratie lang en moeizaam is. Maar de strijd mag zich niet tot Wit-Rusland beperken. Alle democratische naties hebben belang bij de toekomst van ons land. Er is niet alleen een moreel imperatief om onze zaak te steunen, er zijn ook strategische redenen, nu een autocratisch regime chaos in Europa dreigt te zaaien.

Afhankelijk van het internet

Onze democratische beweging is sterk. Op 16 augustus van vorig jaar kwamen honderdduizenden Wit-Russen de straat op. Sindsdien zijn er overal in het land vreedzame protesten geweest, grote en kleine, formele en informele. We hebben ons georganiseerd via de sociale media, YouTube en Telegram. Natuurlijk zijn er ook tegenslagen geweest. Onze afhankelijkheid van het internet maakt ons kwetsbaar, en de genadeloze repressie door het bewind heeft sommige mensen ontmoedigd.

Toch hebben we een nieuwe burgermaatschappij tot stand gebracht, gebaseerd op een netwerk van solidariteitsfondsen, stakingscomités, burgermedia, organisaties voor onderlinge hulp en vrijwilligersgroepen. Met ons plan voor nationale verzoening trachten we mensen die niet bij de misdaden van de staat betrokken zijn over te halen om zich bij ons aan te sluiten. De kracht van onze beweging schuilt in horizontale netwerken, informele gemeenschappen met een gedeeld geloof in een vrije, democratische Wit-Russische rechtsstaat.

En de wereld staat achter ons. Mijn gesprekken met de leiders van 31 landen hebben me geleerd dat Wit-Rusland vaak een van de weinige onderwerpen is waarover de politieke groepen van een land het eens zijn. Nu vragen wij een internationale topconferentie die een routeplan ontwikkelt als vreedzame, onderhandelde uitweg uit de crisis. Loekasjenko kan natuurlijk trachten een spaak in het wiel te steken, maar volgens ons moet het mogelijk zijn om binnen zes maanden vrije, eerlijke verkiezingen met internationale waarnemers te organiseren.

Achterpoortjes sluiten

Zoals ik tijdens mijn recente ontmoetingen met de Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson heb benadrukt, hebben de democratische landen een morele plicht om ons te steunen. Wit-Rusland is het front van de strijd tussen autocratie en democratie. De internationale steun heeft ons een hart onder de riem gestoken, maar er is meer nodig. Het bewind moet nog meer onder druk worden gezet.

Wij verwelkomen de sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten tegen de ondernemingen van het regime en tegen de mensen die de repressie financieren en uitvoeren. Het is van cruciaal belang dat alle achterpoortjes worden gesloten die Loekasjenko en zijn bondgenoten zouden kunnen gebruiken.

Het regime moet worden afgesneden van internationale financiering door de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en het Internationaal Monetair Fonds. En de dictatuur in Wit-Rusland moet voor internationale rechtbanken worden gedaagd om rekenschap te geven over haar misdaden.

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja tijdens een betoging in de Litouwse hoofdstad Vilnius op 9 augustus. Beeld EPA

Het gaat immers niet alleen over Wit-Rusland. Het regime is een veiligheidsprobleem voor heel Europa geworden. In mei dwong het een Europees vliegtuig om te landen zodat het een journalist kon arresteren, een daad van roekeloze agressie. Nog deze maand werd in Kiev een Wit-Russische opposant opgehangen aangetroffen. Geen enkele Europese burger is veilig.

Het is mogelijk dat het regime tijd zal trachten te winnen met schijnhervormingen en voorstellen om politieke gevangen vrij te laten in ruil voor een versoepeling van de sancties. De wereld mag zich niet om de tuin laten leiden. Alleen met een sterke en eendrachtige steun kunnen de democratische naties van de wereld Wit-Rusland uit de dictatuur verlossen.