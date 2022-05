Niemand in Boortmeerbeek wenst een fusie: het gaat niet over politieke kleur

Een selectie van lezersbrieven aan onze redactie.

Herover de vrijheid

Jonathan Holslag houdt een gloedvol betoog voor “het heroveren van de vrijheid” (DM 29/4) dat in feite een manifest is voor meer openheid, verantwoordelijkheidszin en deugdzaamheid van lakse politici en bedrijfsleiders die gewillig aanschurken tegen autoritaire regimes. Hij spaart de zweep niet bij het droogleggen van het moeras. Men hoort echo’s van het Communistisch Manifest (CM), van het Canzona de ruina mundi van Savonarola en van de discours politiques van Robespierre. In het CM stellen Marx en Engels dat de proletariërs in hun strijd voor een beter bestaan niets dan hun ketenen hebben te verliezen. Holslag stelt dat de burgers de vrijheid moeten weghalen uit het enge carcan van het marktdenken. Savonarola stelt vast dat de macht in de handen van wellustige en hebzuchtige piraten is gevallen. Holslag wijst naar een rijkeluiskolonie die renteniert op de aftakeling van de vrije wereld. Robespierre heeft het in zijn toespraken dikwijls over “la vertu, qui n’est autre chose que l’amour des loix et de la patrie”. Holslag gebruikt vijfmaal het woord deugdzaam/heid en merkt op dat het kapitalisme de wereld laat hertekenen door megamiljardairs. Decadentie is beseffen dat men aan het afglijden is en niet de wil meer heeft om de neergang tegen te houden. Holslag heeft het met luciditeit opgemerkt.

Roger Vyverman, Ninove

Boortmeerbeek

Het verzet van de mensen van Boortmeerbeek gaat niet over een politieke kleur. Hoe een burgemeester met enkele aanhangers op uitnodiging van een minister haar dorp wil verkopen achter de rug van alle inwoners gaat niet alleen over de provinciegrenzen, maar ver over de regels van respect en fatsoen. Niemand hier wenst een fusie. Knock on any door.

Herman Joris, Boortmeerbeek