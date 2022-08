New York, de stad waar de warme geur van wiet steeds naar je toe waait

Mark Coenen is columnist.

We zijn een uur te vroeg voor de gospeldienst in de Mount Neboh Baptist Church in Harlem en maken van de gelegenheid gebruik om snel te ontbijten in een trendy – wat had u gedacht – coffeeshop vlak bij Central Park. Het is al stemmig druk aan de plaatselijke deli aan de overkant, een handvol rondhangende jongeren houdt er al de sfeer in op dit vroege uur.

Het wordt snel duidelijk waarom ze zo goedgezind zijn. Net voor de broodjeszaak staat een witte Duitse patsermobiel met verlaagd chassis en openstaande koffer, waar een vriendelijk lachende dealer slag om slinger wat stash gaat halen om die sluiks te overhandigen aan de passanten die erom vragen.

Hij doet het ongegeneerd voor de ogen van iedereen, geen jogger die er trager van gaat lopen. Goedgemutst de zondag in: we zien het voor onze ogen gebeuren bij een latte macchiato with oatmilk and a shot of vanilla. Croissantje dabei.

Ook in New York woedde lang een war on drugs, dankzij Tricky Dick Richard Nixon, die in 1973 plechtig verklaarde dat hij de dealers eigenhandig uit Central Park zou komen ranselen als dat moest. Tot in de jaren negentig werd er onbarmhartig hard gearresteerd en veroordeeld: het hielp geen zier.

Tot men het over een andere boeg gooide en vele ogen dichtkneep: van 2009 tot 2019 zakte het aantal arrestaties voor drugsbezit in de stad met 80 procent. “Deprioritize the shit”, zei toenmalig burgemeester Bill de Blasio en met goed gevolg: de hemel viel niet op het hoofd van de New Yorkers, meer nog, minder politiecontrole bracht meer rust in de straten.

Het is alsof de NYPD de wijze raad van Louis Tobback volgde: “Eigenlijk zou ik als socialist geen punt moeten maken van cocaïnegebruik. Als de bourgeoisie zichzelf kapot wil snuiven: wel bekome het haar.”

Nog steeds waait overal in de stad een warme wind van wiet ons toe. Wat een verschil met de escalatie van drugsgerelateerde incidenten in Antwerpen, waar er sinds kort ook bakfietsen gemaakt uit kevlar worden verkocht, want je weet maar nooit wie je tegenkomt op weg naar school.

Goedgemutst schuiven we aan voor de zondagsdienst in de kerk, die, net zoals de kerken bij ons, niet halfvol zit. Meer toeristen dan parochianen. “The world is sick, father of God”, bezweert pastor Johnnie M. Green Junior de beminde gelovigen in een donderende preek. Een monter orgel begeleidt het koor van swingende bejaarden die helemaal opgaan in de begeesterende gezangen.

“People get ready”, klinkt het luidkeels uit alle monden. Als ik wist waarvoor, dan zou ik meezingen.