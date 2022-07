Neutraliteit van Zweden

Met zijn persoonlijke opinie over de neutraliteit van Zweden slaat oud-magistraat Henri Heimans de nagel op de kop. In mei 1940 redde de Portugese diplomaat Aristides de Sousa Mendes het leven van tienduizenden mensen op de vlucht voor de nazi’s door visa uit te schrijven voor Portugal. Net als Zweden (uitvoer van ijzererts) was ook de Portugese neutraliteit (uitvoer van wolfraam) zeker relatief.

Maar neutrale landen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog wél kansen om tussen de strijdende partijen te bemiddelen en hebben die kansen ook gebruikt. En dit soort neutraliteit wordt anno 2022 onmogelijk gemaakt. Een land is ofwel voor Rusland, ofwel voor de NAVO. Wie, zoals China en andere derdewereldlanden, niet slaafs Poetin veroordeelt, wordt volgens de NAVO-ideologie als Russische collaborateur bestempeld. En wie is de grote winnaar? De internationale wapenindustrie.

Liebrecht Salen, Bierbeek/Travancinha–Seia

The Disunited States of America

Professor Kerremans vergast ons steeds weer op uitstekende, stevig onderbouwde politieke analyses, ook nu weer met een interview in ‘De Morgen’.

De Amerikaanse politiek heb ik steeds van nabij proberen te volgen en volgens mij gaat het gestadig van kwaad naar erger. Het land is verworden tot de Disunited States of America en dat baart me zorgen.

Je hoopt maar één ding en dat is dat Donald Trump niet opnieuw aan de macht komt: dat ware een complete ramp. En dus hoop je dat hij strafrechtelijk zal worden aangeklaagd en veroordeeld, zodanig dat hij geen president meer kán worden.

Willy van Walleghem, Brugge