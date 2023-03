Neutraliteit is blijkbaar enkel van tel als het gaat over politiek en niet over luchtige futiliteiten als sport

Frederik De Backer is columnist.

Bart De Wever kan tijdens het herlezen van zijn geesteloze flutpamfletje Over woke op beide oren in slaap vallen: we leven nog altijd in een wereld waar opkomen voor de kwetsbaarsten je je job kan kosten. Was Gary Lineker voor de BBC niet wat Tom Waes is voor de VRT maar wat pakweg deze jongen is voor DPG Media, dan zat Lineker vanavond op een straathoek met een bekertje kleingeld te rammelen.

Voor wie het dit weekend te druk had, bijvoorbeeld met het uitzuiveren van Nederlandse sportredacties, hier nog even de keek op de week: Match of the Day-presentator Gary Lineker pleegde de afgelopen dagen enkele tweets over het aangescherpte Britse migratiebeleid, dat hij ‘beyond awful’ en ‘immeasurably cruel’ noemde en gedrenkt in het soort taalgebruik dat werd gehanteerd in het Duitsland van de jaren 30. Hiermee schond hij de BBC-richtlijn die van schermgezichten onpartijdigheid verwacht, en dus kon de ref niet anders dan rood trekken; Lineker komt voorlopig niet meer in actie voor de zender.

Weetje: Lineker doet al vele jaren publiekelijk uitspraken over politiek.

Leuker weetje: Richard Sharp, als voorzitter van de raad van bestuur van de BBC hoeder van de onpartijdigheid, was jarenlang Brits premier Rishi Sunaks baas bij Goldman Sachs, doneerde meer dan 450.000 euro aan diens partij én hielp toenmalig eerste minister Boris Johnson in 2020 aan een voordelige lening van 900.000 euro, om een paar weken later, op voorspraak van Johnson, op zijn huidige stoel aan het hoofd van de BBC te worden gehesen. Hoezo onpartijdig?

Tim Davie, directeur-generaal van de zender, is ex-ondervoorzitter van de Hammersmith and Fulham Conservative Association. Hoezo onpartijdig?

Gary Lineker heeft in de spits gespeeld bij onder meer Leicester, Everton, Barcelona en Tottenham, ploegen verwikkeld in hevige rivaliteiten met respectievelijk Nottingham Forest, Liverpool, Real Madrid en Arsenal, maar bespreekt al een kwarteeuw hun wedstrijden met andere ex-spelers, elk met hun eigen ex-ploegen en rivaliteiten. Hoezo onpartijdig?

Neutraliteit is blijkbaar enkel van tel voor schermgezichten, en enkel als het gaat over politiek, niet over luchtige futiliteiten als sport. Futiel? Twee van de drie best betaalde BBC-schermgezichten zijn voetbalanalisten, namelijk Lineker (1,5 miljoen euro per jaar) en Alan Shearer (500.000 euro per jaar). Luchtig? Alsof een uitspraak over een wel of niet gefloten penalty niet tot behoorlijk wat ellende kan leiden voor een speler of scheids, zoals supporters bekendstaan om hun begrip.

Ofwel ben je als zender onpartijdig over de hele lijn, ofwel laat je mensen mensen zijn, met meningen die ze, zeker naast het scherm, vrij mogen verkondigen.

Bon, wat stond er precies in die nieuwe wet?