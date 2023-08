‘Net als wij maakte George Orwell zich zorgen over het uit het zicht raken van iedere vorm van objectiviteit’

In deze reeks leggen opiniemakers van De Morgen een brandende kwestie voor aan een gastauteur naar keuze. Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Saint-Louis Bruxelles, heeft een vraag voor de Nederlandse schrijver Bas Heijne, auteur van spraakmakende essays als Onbehagen, Mens/Onmens en Angst & Schoonheid. Dit is de slotaflevering.

De vraag van Dave Sinardet: ‘Welke lessen kunnen wij uit ons verzuild verleden leren over hoe we vandaag best omgaan met polarisatie?’

Onze beider landen bevinden zich in woelig politiek water. Zowel boven als onder de Moerdijk weerklinken allerlei onheilspellende voorspellingen over de nakende stembusslagen en hun nasleep.

Zoals elders in Europa, wordt daarbij geregeld verwezen naar polarisatie als een nieuwe, gevaarlijke bron van de politieke malaise.

Maar is dit wel zo’n nieuw fenomeen, zeker voor twee landen die getekend werden door verzuiling? Lang voor sociale media en hun algoritmes, creëerde dat systeem al filterbubbels avant la lettre, die je ‘waarheid’ deden afhangen van de afgeschermde zuil waartoe je behoorde. Politiek-culturele tegenstellingen raakten verankerd en werden op de spits gedreven.

Het roept de vraag op welke lessen wij uit ons verzuild verleden kunnen leren over hoe we vandaag best omgaan met maatschappelijke en politieke polarisatie. Misschien kunnen we als Lage Landen vanuit onze geschiedenis zelfs inzichten aanreiken voor een steeds meer gepolariseerd Europa?

Kunnen we bijvoorbeeld goede en slechte vormen van polarisatie onderscheiden? En waar ligt dan precies de scheidslijn? En hoe kunnen we negatieve varianten vermijden en bestrijden?

Het antwoord van Bas Heijne: ‘Het hoogst haalbare lijkt de bubbel’

Wanneer het heden onoverzichtelijk is geworden, zoeken we houvast bij de geschiedenis. Waar wij ons zorgen over maken, wat ons uit de slaap houdt, dat is, zo blijkt vaak genoeg, helemaal niet zo nieuw en onbegrijpelijk als het op het eerste gezicht lijkt. Gelukkig toch geen schokkende anomalie! Voorgaande generaties, ontdekken we al snel, zagen dezelfde donkere wolken boven zich samenpakken, boden vergelijkbare uitdagingen het hoofd. Opgelucht halen we adem.

Hier is bijvoorbeeld de Britse schrijver George Orwell. In een van zijn befaamde essays, geschreven in 1942, kijkt hij terug op zijn ervaringen tijdens de Spaanse Burgeroorlog, waarin hij in de jaren dertig als vrijwilliger had gevochten aan Republikeinse zijde. In die oorlog speelde propaganda zo’n bepalende rol, merkt Orwell op, de leugens en verzonnen feiten vlogen zo massaal over en weer, dat hij zich afvraagt of het nog wel mogelijk zal zijn achteraf een waarheidsgetrouwe geschiedenis van het conflict te schrijven, zo onhelder is in die jaren de grens tussen waarheid en leugen geworden.

Iedere partij verkondigde zijn eigen waarheid, vaak recht tegen de feiten in. Zo verspreidden bijvoorbeeld de propagandisten van Franco de leugen dat het Russische leger meevocht voor de Republikeinen. Orwell: “Now, there was no Russian army in Spain.” Tegelijk ontkenden ze tegen alle feiten in dat Duitsland en Italië partij waren in de oorlog, wat evident gelogen was.

Het is maar een voorbeeld, schrijft Orwell, maar heel die lawine van leugens zonder enige correctie jaagt hem angst aan. Waarom? “Omdat me vaak het gevoel bekruipt dat sowieso het idee van een objectieve waarheid uit de wereld aan het verdwijnen is.”

Want wie kan hem garanderen, schrijft hij, dat die ontelbare fascistische leugens, zelfs wanneer Franco in de toekomst plaats maakt voor een democratisch gekozen regering, niet als ‘feiten’ in de archieven zijn beland en dus daarna in de geschiedenisboeken terecht zullen komen? Wie gaat dat ooit nog rechtzetten?

Net als wij maakte Orwell zich zo’n tachtig jaar geleden dus al zorgen over het uit het zicht raken van iedere vorm van objectiviteit, van een gedeeld ijkpunt van feitelijkheid. Het wegvallen van een gezamenlijk maatschappelijk speelveld, het idee dat iedereen nu zijn eigen waarheid kan maken, een waarheid die bovendien steeds meer bepaald wordt door emotie, of door schaamteloze partijdigheid, plus de massale verspreiding van uitzinnige denkbeelden, uitgedragen met de felheid van gelovigen – dat alles jaagt velen van ons net zo goed angst aan.

Wat als we elkaar niet meer kunnen ontmoeten op het neutrale terrein van de feiten - omdat dat terrein domweg niet meer lijkt te bestaan? De strakke gezichten waarmee wetenschappelijke inzichten glashard ontkend worden, de parmantige ‘alternatieve feiten’ die worden aangedragen door mensen die ‘zelf op onderzoek zijn uitgegaan’ en die – wat een toeval – precies aansluiten op wat ze vooraf toch al dachten, wekken steeds meer de indruk van een door en door vijandige samenleving, waarin men almaar onverzoenlijker tegenover elkaar staat, waarin ‘feiten’ wapens zijn geworden. Een samenleving die geen samenleving meer is, waarin men zich met afwijkende verhalen harnast tegen iedere consensus. Een samenleving waarin propaganda nu niet alleen via de megafoon van bovenaf wordt geschetterd, maar die door subtiele technologie gemakkelijk ongemerkt ons hoofd binnenkruipt. Het idee van consensus zelf wordt in toenemende mate beschouwd als manipulatief en van ‘bovenaf’ afgedwongen, als het sluitende bewijs van een dictatuur van een elite.

Paniek alom. Talloos inmiddels zijn de klaagzangen over groeiende polarisatie, even talloos de vergeefse oproepen tot ‘verbinding’. Hoe is dit kunnen gebeuren? Is onze samenleving bezig te veranderen in een Hobbesiaanse nachtmerrie, waarin een strijd van ‘allen tegen allen’ woedt? Wiens schuld is dat – de sociale media, de vele exploitanten van haat, commercieel en politiek, onze bestuurders die het aan alle kanten laten afweten, of juist de burger die zich niets meer laat zeggen? Belangrijker: hoe kunnen we elkaar weer vinden, hoe komen we opnieuw tot een ‘wij’?

Niet strijden maar sturen

In zijn vraagstelling aan mij lijkt politiek wetenschapper Dave Sinardet daar nuchter tegenaan te kijken. Dat mensen hun eigen (ideologische) waarheid eropna houden is, zo geeft hij aan, helemaal niet nieuw. “Lang voor sociale media en hun algoritmes creëerde dat systeem [van verzuiling] al filterbubbels avant la lettre, die je waarheid deden afhangen van de afgeschermde zuil waartoe je behoorde.”

Sinardet heeft hier zeker een punt. Dat we ons de laatste jaren zo druk maken over de groeiende ‘polarisatie’ heeft er wellicht ook mee te maken, dat we een flinke tijd geriefelijk dachten alle polarisatie ver achter ons te hebben gelaten. Na de val van de Muur was een tijdlang de verwachting dat we min of meer met zijn allen dezelfde kant op zouden gaan. Globalisering en depolitisering leken hand in hand te gaan. Niet strijden maar sturen, dat leek het devies.

In ieder geval in Nederland leek het hele idee van een politieke strijd lange tijd achterhaald. ‘Links en rechts bestaan niet langer’ kon je steeds opnieuw horen. Elkaar de tent uitvechten, dat hinderde alleen maar bij het maken en uitvoeren van beleid. Ikzelf maakte in die jaren ook talloze culturele avondjes mee waarin werd opgeroepen het engagement naar de kunsten terug te brengen. Nooit werd duidelijk waar dat engagement dan uit zou bestaan.

Verdedigers van het liberalisme – en ik beschouw mezelf als een van hen – pleiten juist voor minder angst voor politieke strijd. Laat het maar vonken. Het liberalisme, zeggen ze, is juist uitgevonden om maatschappelijke polarisatie politiek in goede banen te leiden. Democratie betekent juist niet dat we het allemaal met elkaar eens hoeven te zijn. Zelfs onvrede en woede horen bij de liberale democratie – de democratie belooft immers altijd meer dan ze kan waarmaken, stelt altijd wel iemand teleur. Niemand, ook jij niet, krijgt helemaal zijn zin. Altijd wordt jouw belang afgewogen tegen dat van anderen.

Het is de liberale democratie die dat alles kanaliseert, de rechtsstaat die ons in toom houdt wanneer we misbruik maken van onze vrijheden.

Wanneer het gaat om polarisatie moeten we, en dat lijkt ook Sinardet te suggereren, dus niet aan smetvrees gaan lijden. Ook in de tijd van de verzuiling hielden mensen er immers radicaal verschillende opvattingen op na van wat waar was, toegesneden op hun blik op de samenleving, hun religieus-politieke levensbeschouwing. Sinardet vergelijkt het met een filterbubbel avant la lettre.

Maar juist door die twee woorden – zuil en bubbel – naast elkaar te zetten, begrijp je hoe weinig houvast de geschiedenis ons te bieden heeft. Een zuil staat als een huis in het maatschappelijke veld, een zuil biedt het individu onderdak in zijn religieuze of politieke levensbeschouwing – die ook altijd op een verre stip aan de horizon is gericht.

Een bubbel is geen zuil, een bubbel is het tegenovergestelde van een zuil. Een bubbel is vluchtig, fragiel. Een bubbel biedt nauwelijks bescherming, kan ieder moment knappen. De zekerheden die de bubbel biedt zijn dan ook altijd defensief, wankel, agressief. De wereld buiten de bubbel wordt vrijwel altijd als vijandig gezien, als existentieel bedreigend zelfs.

Ik wil de zekerheden van de zuilen niet overdrijven, het kon er in de vorige eeuw hard aan toe gaan, maar een essentieel verschil met nu lijkt me het proces van individualisering dat sindsdien heeft plaatsgevonden, de ontzuiling zogezegd. Dat heeft het individu onmiskenbaar vrijer gemaakt – mijn eigen leven is daar een voorbeeld van – maar ook onveiliger, omdat het individu zijn maatschappelijke beschermlaag is kwijtgeraakt.

Het individu als naaktslak

Vandaar dat het zoveel over ‘veilig’ en ‘onveilig’ gaat. Het individu als naaktslak in de samenleving – steeds naarstig op zoek naar herkenning en erkenning, een harnas, een houvast, een identiteit. De vrijheid om je eigen leven vorm te geven en de angst dat de buitenwereld je zal kwetsen of erger, wegvagen, gaan zo’n beetje gelijk op. Heen en weer geslingerd tussen iemand en niemand. Altijd is er de angst dat je helemaal geen vrij individu bent, maar een onvrij object, dat voortdurend wordt aangestuurd door machten waar je geen greep op hebt, een object dat gemanipuleerd en gekleineerd wordt.

Dat lijkt me het spanningsveld waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Vrijwel alle vergezichten en beschouwingen die pleiten voor een terugkeer naar een eerdere orde, of het nu naar de oude sociaaldemocratie is of naar een overzichtelijke conservatieve ‘hele’ gemeenschap, gaan te gemakkelijk voorbij aan dat proces van individualisering, en zijn wat mij betreft dan ook niet interessant. Ze zijn vooral wishful thinking, intellectuele luchtfietserij. Wat zich presenteert als een oneigentijds gedachtegoed om het individu weer op te nemen in een groter, betekenisvol geheel, blijkt altijd een vorm van nostalgie, die weigert de veranderde positie van het individu in onze hedendaagse samenleving werkelijk onder ogen te zien.

Behalve zuiver nostalgisch kunnen zulke ideeën over het weer ‘heel’ maken van de samenleving gevaarlijk zijn. Altijd blijkt er iemand – een persoon, een groep – de uitvoering in de weg te zitten. Iemand die ‘verbinding’ onmogelijk maakt. Dat klopt ook, het is ons eigen geïndividualiseerde ik dat dwarsligt. Maar zo zien we het niet. Het is die ander die het herstel van gemeenschap onmogelijk maakt. Het is die ander die niet alleen jij en de jouwen verhindert weer vaste grond onder de voeten te vinden, het is erger, het is die ander die je wil domineren, koloniseren, wegvagen. Jij wil wel, het is die ander die in de weg zit.

Dat is het voornaamste verschil met de polarisatie in de tijd van de zuilen, denk ik. Waar men zich in de jaren zestig losmaakte uit de zuilen om als vrij individu te kunnen leven, zijn eigen keuzes te maken, zoekt menig individu tegenwoordig juist weer de bescherming van een identiteit. Die blijft onzeker en fragiel, omdat we in een geglobaliseerde wereld leven, waarin talloze identiteiten naast elkaar moeten leven. Maar vooral omdat men zijn eigen individuele vrijheid daar helemaal niet ondergeschikt aan wil maken. Want wie wil er weer naar meneer pastoor luisteren, wie wil weer slaafs de directieven van het partijbureau opvolgen? Wie wil er echt terug naar de zuil?

Het hoogst haalbare lijkt de bubbel. En in de bubbel huist meestal niet de woede die politieke verandering nastreeft – democratische polarisatie van de ‘goede’ soort, zoals Sinardet het noemt. In de bubbel heerst vooral frustratie. Die is riskant voor de democratie zélf.

Een uitweg is alleen mogelijk wanneer het individu zichzelf tegen het licht leert houden. In zijn briljante essay Notities over nationalisme, dat volgende maand opnieuw in het Nederlands verschijnt, geeft George Orwell aan dat je identitaire verharding niet zomaar een-twee-drie kunt ontmantelen. Gevoelens van haat en miskenning, van gekrenktheid en jaloezie verdwijnen niet wanneer je ze benoemt. Maar, zegt Orwell, “je kunt tenminste erkennen dat je ze hebt en er voor zorgen dat ze je denkprocessen niet besmetten”.

Dat klinkt hoopvol, maar Orwell voegt er meteen aan toe dat dit een morele inspanning vereist – en dat hij maar weinig mensen ziet die hiertoe bereid zijn.