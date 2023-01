Net als 2.000 jaar geleden weet ook de Heilige Maagd van de Vlaamse politiek, Hilde Crevits, van niets

Frederik De Backer is columnist.

Je zal maar politiek journalist zijn in dit land. Die lui houden geen vingers over zoals het er stuift boven hun klavier. In anderhalve maand tijd zijn kootjes geofferd aan een Waals Parlementsvoorzitter die ‘werkreizen’ van 20.000 euro naar Dubai maakte, aan een Europees Parlementslid met een door 120.000 euro aangewakkerde voorliefde voor Qatar en Marokko, aan een Vlaams onderwijsminister die hikkend en boerend en meer dan anders lallend het halfrond te woord wankelt, aan een Vlaams mobiliteitsminister die jaarlijks 200 miljoen de lucht in gooit op het tarmac van drie Playmobil-luchthaventjes, en nu aan een Vlaams minister van Innovatie die organisaties hun eigen subsidiedossiers laat evalueren om hen vervolgens 120 miljoen toe te werpen. Aan Hilde Crevits zowaar, de maagd Maria van de Vlaamse politiek.

Kort samengevat betreft het subsidies met Europees geld uit het hoewel dus Europees toch het kwaliteitslabel ‘Vlaams’ toebedeelde Vlaamse Veerkrachtfonds. 4,3 miljard in totaal, verdeeld onder alle Vlaamse ministeries en vervolgens vrijelijk in de rondte gesmeten. Vlaamse Veerkracht, als Vanouds Verantwoord Verdeeld. Op het departement Cultuur hebben ze er naar verluidt een nieuwe zweep mee gekocht.

120 miljoen van die Vlaamse Europese euro’s kwamen terecht bij toenmalig minister van Innovatie Hilde Crevits, die ze op zo’n nonchalante wijze aan vijf universiteiten en zeven onderzoekscentra gaf dat een bedelaar 20 cent in het bekertje mikken er een kafkaiaanse hel bij gaat lijken.

Zo werden dossiers aanvankelijk niet gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappers, daarna plots weer wel, maar mochten de kandidaten zelf op zoek naar experts, sommigen zó onafhankelijk dat ze alweer aan de andere kant van het onafhankelijkheidsspectrum kwamen piepen wegens banden met project of aanvrager. En net als tweeduizend jaar geleden weet ook deze Heilige Maagd van niets.

Als nu ook al tante nonneke naakt onder het habijt loopt, dan kunnen we de vlaggen beter opvouwen. Doe Frankrijk of Duitsland het land dan maar cadeau, Luxemburg voor mijn part, hark het bijeen en gebruik het om Nederland van de golven te redden. Het enige wat dit land stilaan nog onderscheidt van een bananenrepubliek is het weer.

Sire, il n’y a pas de Belges, schreef Jules Destrée, maar ik ken één ding dat Vlaams en Waals verbindt. Want het is allang niet meer ‘alleen’ Wallonië – alsof Vlaanderen brandschoon is op dat vlak, ik kijk al uit naar hoe Tom Waes het straks gesubsidieerd rechtpraat –, het gif stroomt dit land door de aderen: onkunde, onbewust of moedwillig. Ik ben het zo beu, zo kots- en kotsbeu.

Dit is geen oproep tot antipolitiek. Dit is er een tot politiek. In ernst bedreven.