Maud Vanhauwaert is columnist.

De laatste tijd lees ik op Facebook opvallend veel berichten van mensen die dicht bij de dood staan en daardoor stilstaan bij het leven. Ik stel me het nieuwsoverzicht soms voor als een lange promenade. Om de paar meter staat iemand die iets aan het vertellen is en mijn aandacht vraagt.

Ik passeer iemand die wat foto’s in de lucht steekt van zijn kat. Ik lach en loop door. Ik passeer iemand die schreeuwt dat recensenten hem veel sterren hebben gegeven. Ik werp hem een muntje toe en loop door. De volgende persoon vertelt iets over een reis naar... Ik loop door. De volgende over... Door. En dan passeer ik plots iemand die daar wat onzeker schuifelt en zachtjes spreekt over de dood. Het voelt bijna misdadig om voorbij te lopen nu, ook als ik die persoon niet goed ken. Nergens voel ik het wezen van het leven meer dan hier, op deze avenue van de vergankelijkheid. Uiteindelijk scrol ik toch verder, al weet ik: de dood houd je niet onder de duim.