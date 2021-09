Nergens is sociale ongelijkheid zo zichtbaar als op onze woonmarkt

Ann De Boeck is journalist bij De Morgen.

Of we al een bod in gedachten hadden? Terwijl we vanuit de tuin vertwijfeld naar het huis staren, polst de makelaar discreet of de voorbije twintig minuten nuttig besteed waren. Geen druk. Gewoon niet al te lang twijfelen, zoals u wel weet, want het koppel dat we net zagen buitenkomen is er helemaal weg van. Dat de EPC-score door het (niet-geïsoleerde) dak gaat, deert hen niet. Ze zijn al een jaar op zoek.

Op het moment dat zelfs een huurappartement voor the happy few wordt, voelt het een beetje gênant om te klagen. Maar wie zich de voorbije maanden op de huizenmarkt waagde, beseft: de markt is knettergek. Waarom anders zouden mensen iets kopen waarvoor ze levenslang afbetalen zonder het eerst met eigen ogen te zien? Waarom anders zouden zelfstandige dertigers bij hun ouders intrekken om extra te sparen? En waarom in godsnaam zou iemand tienduizend euro boven de vraagprijs bieden?

Alleen al daarom is het een goede zaak dat de Europese Bankenautoriteit een richtlijn heeft uitgevaardigd om de oververhitte woonmarkt te kalmeren. Wie vanaf 2022 een woning koopt, zal eerst een onafhankelijke schatting van de woning moeten laten uitvoeren alvorens een hypothecaire lening te krijgen. Het voordeel daarvan is dat banken minder onverantwoorde risico’s nemen. Het is niet omdat een woning in hartje Gent fors boven de waarde wordt gekocht, dat de bank dat ooit kan herhalen mocht de koper de lening niet kunnen terugbetalen.

Het positieve is ook dat het de overwaardering van huizen moet tegengaan. Vandaag jagen hijgerige vastgoedkantoren de prijzen de hoogte in door zich bij verkopers aan te bieden met de belofte dat ze de opbrengst wel een paar duizenden euro’s omhoog krijgen. Een huis is waard wat de gek ervoor betaalt, luidt het gezegde. De kunst bestaat erin om mensen gek genoeg te maken. Door een resem korte huisbezoeken vlak na elkaar in te plannen, bijvoorbeeld. Niets zo enerverend als in de ogen van je rechtstreekse concurrenten kijken.

Of de richtlijn ook echt de verwachtingen zal waarmaken, is een andere zaak. Specialisten waarschuwen in deze krant dat alleenstaanden en jongeren andermaal de pineut dreigen te worden. Of beter: iedereen die geen grote som geld op de bankrekening heeft staan. Zeker in centrumsteden worden woningen vaak lager geschat dan hun waarde op de markt. Voor wie dan aangewezen is op een grote lening is dat problematisch. Zij moeten straks misschien niet 25.000 maar 50.000 euro uit eigen zak betalen, omdat de geschatte waarde lager ligt. Op die manier dreigen ze uit de markt te worden geprijsd.

Nergens is sociale ongelijkheid zo zichtbaar als op onze woonmarkt. Krottige kelderappartementen wisselen af met prachtige herenhuizen. Woning bepaalt status en vice versa. Ook na deze ingreep dreigt voor wie zich op de oververhitte markt begeeft een koude douche.