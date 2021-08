Nergens in Antwerpen wordt een vrouw van vlees en bloed geëerd met een standbeeld. Daar is nu een kleine correctie in aangebracht

Saskia de Coster is auteur en writer in residence aan de KU Leuven.

Traditioneel is het één beeld per sokkel. Mijn zus en ik wilden elkaar lang geleden van de gay sokkel duwen. Er was geen plaats voor twee gays in één gezin, dat was te veel. De Antwerp Pride trekt dit jaar een verhalenspoor doorheen Antwerpen. Mijn verhaal staat bij een kunstwerk van Goshka Macuga. De kunstenares kreeg dit jaar de vraag van de stad Antwerpen om een nieuw beeld voor de lege sokkel in het Stadspark te maken. Ooit stond de mij onbekende schrijver Frans de Cort daar, maar de geschiedenis heeft hem van zijn sokkel geblazen.

Macuga kwam met niet één maar vijf vervangbeelden. Haar in rubber gegoten sculptuur kreeg de veelzeggende titel Figures of Absence. Ze wil een gemis aanvullen. In de hele stad Antwerpen zijn de enige vrouwen op sokkels Mariabeelden en sekswerkers in het Schipperskwartier. Nergens wordt een echte vrouw van vlees en bloed geëerd met een standbeeld. Daar is nu een kleine correctie in aangebracht.

Macuga koos niet voor één vrouw op die ene lege sokkel. Dat zou dan een excuustruus zijn. De kunstenares stelt een ander gebaar door vijf vrouwen zichtbaar te maken en om hun inhoudelijke verdiensten naar voren te halen. Ik noem hun namen die in het verleden veel te weinig genoemd zijn: cinéaste Chantal Akerman, politiek activiste Andrée Blouin, schrijver-filosoof Patricia de Martelaere, sleutelfiguur in de internationale vrouwenbeweging Marie Popelin en de eerste vrouwelijke burgemeester van Antwerpen en onderwijshervormer Mathilde Schroyens.

Maar mag ik even: standbeelden van helden, who needs them anymore? Die bronzen beelden, gebaseerd op een vaak bedenkelijk principe van excelleren, ze zijn best handig als historische pispaal, om te bekliederen met verf of duivenstront en om in de vaart te kieperen. Ik bedoel: de hiërarchie waarbij helden hoogverheven boven het plebs de wereld kwamen redden met hun supermaninterventies, is een fictie en mag in vraag worden gesteld. Die uitzonderingen die uitvoeren en werelddelen gingen domineren bijvoorbeeld, daar kunnen we vandaag niet meer ondubbelzinnig rond staan juichen.

Ook hier formuleert Figures of Absence een alternatief: het stoere heldenverhaal wordt vervangen door een collectief verhaal, hard brons door flexibel rubber. Het gaat niet om het fêteren van één unieke machoheld. Deze vijf unieke powervrouwen blonken uit en ze kunnen niet genoeg erkenning krijgen. Bijvoorbeeld door over hen te blijven praten. Met hun werk hebben deze vrouwen de maatschappij vooruitgeholpen.

Not just words is het thema van de Antwerp Pride dit jaar. Solidariteit is cruciaal, waar het gaat om de erkenning van vrouwen, minderheden, lgbtqi+. We kunnen roepen maar nog beter: gesprekken aangaan die veel onwetendheid de wereld uithelpen. Mijn zus en ik kwamen er al pratend bijvoorbeeld achter dat er plaats genoeg is. We staan allang samen op de sokkel, out en proud.