Neen, Poetin was en is uit op een regimewissel in Kiev

Bruno Struys is journalist bij De Morgen.

Ze graven zich in, vuren raketten af op doel of gaan strijdend ten onder. Veel oorlogstermen zijn vaste prik in de voetbalverslaggeving. Het omgekeerde, over oorlog praten in sporttermen, komt even goed voor. Nochtans zei de Amerikaanse politicoloog Kenneth Waltz: vragen wie de oorlog heeft gewonnen, is als vragen wie de aardbeving in San Franscisco won.

Of meer cliché: in een oorlog zijn er enkel verliezers. Na meer dan 100 dagen oorlog is Rusland nog steeds niet aan het winnen, maar Oekraïne evenmin. Als we de Amerikaanse politicoloog Paul D’Anieri, expert in Oekraïne-Rusland-relaties, mogen geloven zijn we met die honderd dagen nog niet eens halfweg in deze verwoestende oorlog.

Toch is nu al dé vraag die iedereen bezighoudt: wat is de weg naar vrede? Welk compromis is zowel voor Rusland als voor Oekraïne een succes te noemen? Op dit moment is zo’n compromis ondenkbaar, een teken dat het einde inderdaad niet in zicht is, maar het discours daarover is wel al verschoven.

Klonk het in maart in het Westen nog dat Oekraïne bevrijd moest zijn, ‘no matter how long it takes’, dan zijn de ambities drie maanden later bijgesteld. Denk maar aan de uitspraak van Henry Kissinger in Davos, waarbij hij aangaf dat Oekraïne maar territorium moet afstaan aan Rusland om de oorlog te beëindigen.

Op de blogsite DeWereldMorgen konden ze hun geluk niet op: Kissinger, de Republikein, die nog wel onder Nixon diende, bleek het eens met hun Chomsky. Ook The New York Times pleitte al voor toegevingen aan Rusland in een edito dat veel stof deed opwaaien in Oekraïne. Alleen al de discussie over een compromis opwerpen, is daar taboe en dat is best begrijpelijk.

Elke lap grond die je nu aan Poetin geeft, kan misschien tijdelijk voor vrede zorgen, maar zal later toch niet voldoende blijken voor het Kremlin. Het is in zekere zin getest in 2014, met de Krim, en heel de wereld weet hoe dat is afgelopen. Poetin was niet tevreden met de Krim en hij zal niet tevreden zijn met de Donbas.

Je kan het elke militair analist of Rusland-kenner vragen, maar geen enkele zegt nu, na de troepenverschuivingen, dat het Poetin altijd al te doen was om de Donbas en de aanval op Kiev alleen een afleidingsmanoeuvre was. Neen, Poetin was en is uit op een regimewissel in Kiev. De enige manier om in het zadel te blijven, is door zijn invloedssfeer in landen als Wit-Rusland, Armenië en Oekraïne te behouden. Een anti-Russische president in Kiev is een bedreiging voor Moskou.

Het standpunt van Oekraïne is duidelijk, dat van Poetin iets minder, maar het Westen, dat tot over de oren in deze oorlog betrokken is geraakt, springt van het ene been op het ander. Ja, we willen Oekraïne bewapen, maar enkel in die mate dat de oorlog niet verder ‘escaleert’. ‘Don’t poke the bear’ is intussen al ‘give the bear some meat’. We willen de oorlog wel winnen, maar toch ook niet te hard, en dat valt niet te rijmen.

Het weifelachtige gedrag van het Westen is een verderzetting van de halfslachtige belofte destijds aan Oekraine om ‘ooit’ bij de Navo te komen. Dat was geen goed idee. Tenzij de uitkomst van deze oorlog erin bestaat dat niemand toegevingen doet en we in een impasse verzeilen. Echt een garantie op stabiele vrede lijkt dat niet. Het lijkt nog het meest op een gelijkspel, waarvan op elk moment de verlengingen kunnen beginnen.