‘Neen, Jan Vertonghen was niet laf, integendeel’

Kunstenaarsstatuut

De sneer van Bart De Wever richting het kunstenaarsstatuut is niet alleen laaghartig maar pertinent onterecht. In mijn carrière als leraar, en later directeur en inspecteur van het deeltijds kunstonderwijs (DKO), weet ik van honderden – en wellicht duizenden – jonge kunstenaars die zich moedig bijschoolden in pedagogische bekwaamheid (of in het hoger kunstonderwijs kozen voor een educatieve master) om nadien hun artistieke talenten ten dienste te stellen van leerlingen en andere enthousiastelingen in het DKO, het sociaal-cultureel werk of de educatieve werking van diverse kunstinstellingen. Om centen te verdienen, maar ook omdat hun pedagogische taak, wel beschouwd, deel uitmaakt van hun artistieke output.

Bovendien weet iedereen, behalve de onwilligen, dat het kunstenaarschap geen kwestie is van vaste uren. Dat periodes van intense arbeid afgewisseld worden met luwten waarin nieuwe concepten worden voorbereid of, jawel, administratie en andere besognes dienen te worden aangepakt. Beweren dat kunstenaars dagenlang op hun luie krent zitten te wachten op het doorstorten van hun subsidies is een flagrante leugen en kwalijke stemmingmakerij. Om niet te zeggen goedkope ‘stemmenwinnerij’ bij een publiek dat sowieso al neerkijkt op het langharig werkschuw tuig dat de kunstenaar in hun ogen nog steeds is.

William Ploegaert, voormalig directeur kunstacademie Deinze

Niet laf

Neen, Maud Vanhauwaert, ik ben het echt niet met u eens. Tot op heden is Jan Vertonghen de enige individuele speler die net wel impliciet kritiek heeft geuit op het WK in Qatar. U zal zeggen: “En Duitsland dan?” Dat was de hele ploeg. “Of Iran?” Wel, dat was niet tegen het WK, maar tegen het bewind in Iran zelf. Volkomen terecht, overigens. Neen, hij zei niet alles, maar wel genoeg. Hij zweeg, want hij wou spelen. Een WK is voor een voetballer immers het hoogste.

Stel u eens voor, u krijgt de Nobelprijs voor Literatuur, het hoogste in uw sector. Maar de voorwaarde is dat u tijdens het dankwoord geen kritiek mag uiten op de schandelijke wantoestanden in deze wereld. Wat zou u doen?

Neen, Jan Vertonghen was niet laf, wel integendeel.

Paul Catteeuw, Kontich