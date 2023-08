Neemt minister Lahbib tijdens haar missie initiatief voor de Armeense slachtoffers in Artsakh?

Buitenlandminister Hadja Lahbib vertrekt vandaag naar Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. De ministerraad besliste in mei al over een diplomatieke post in de Armeense hoofdstad Jerevan. Maar intussen werd de situatie dramatisch in het geblokkeerde Artsakh – een autonome enclave in Azerbeidzjan, bewoond door uitsluitend Armeniërs. Een veertigjarige man en een zwangere vrouw zijn er door ondervoeding gestorven; er worden ook honderden miskramen en vroeggeboortes gemeld. Gaat Lahbib in de regio verklaringen afleggen? Hoeveel wereldleiders hebben de blokkade van de Laçin-corridor al niet veroordeeld? Of wil zij iets proberen te doen?

Een voormalige openbaar aanklager van het Internationale Strafhof zegt dat de VN-Veiligheidsraad een strafzaak tegen Azerbeidzjan moet aanspannen. Volgens Luis Moreno Ocampo is het blokkeren van de toegang tot Artsakh voor voedsel, medische uitrusting en andere broodnodige goederen, een genocide. “Er is een VN-verdrag dat het doelbewust opleggen aan een groep van levensomstandigheden erop gericht die groep fysiek te vernietigen, genocide noemt.” De VN-Veiligheidsraad zat vorige week over de crisis samen, maar bereikte zelfs geen overeenkomst over een luchtbrug om de ergste slachtoffers van de humanitaire catastrofe in de ‘Donkere Bergtuin’ (Nagorno-Karabach) te evacueren.

Betrouwbare partner

Vooral de Russen willen natuurlijk niet dat wie dan ook zich met hun achtertuin bemoeit. Russische vredestroepen, sinds de wapenstilstand van 9-10 november 2020 massaal in de regio aanwezig, kunnen zelf de vrije doorgang tot de corridor van Laçin forceren. Vladimir Poetin heeft zich daartoe in het akkoord van 2020 geëngageerd. Maar sinds de oorlog in Oekraïne strijkt Poetin sommige regionale leiders niet graag meer tegen de haren in. Rusland steunde destijds doorgaans Jerevan, maar dat is niet langer het geval. Moskou heeft nog belangen in Armenië waaronder een militaire basis, maar intussen ook grote economische belangen in Azerbeidzjan.

Bakoe stuwde de ontginning van de bodemrijkdom onder de Kaspische Zee met Russische knowhow tot grote hoogtes. Ook Europa eet mee uit die ruif: op 18 juli vorig jaar dealde EU-commissievoorzitster Ursula von der Leyen voor miljarden kubieke meter gasleveringen uit Azerbeidzjan en noemde zij dat haar “nieuwe betrouwbare partner”. Zou zij niet weten dat Bakoe de spil vormt voor de levering van Russisch gas, hetzij vermomd onder een ander label en toch aan de EU geleverd (wat energie-expertenplatform Petrostrategies vermoedt), hetzij voor partners die zich van een boycot omwille van de Oekraïne-oorlog niets aantrekken, zoals India oostwaarts of Afrikaanse landen zuidwaarts.

De olie- en gasrijkdom is het eerste bindmiddel van het autoritaire regime van Ilham Aliyev in Bakoe, het anti-Armeense ressentiment is het tweede. Toegegeven, na de Armeens-Azerbeidzjaanse oorlog bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben de Armeniërs zich niet als ruimdenkende overwinnaars gedragen. Dat zij de enclave Nagorno-Karabach wilden ‘bevrijden’, is te verstaan: die was altijd al Armeens en christelijk en werd slechts onder de Sovjets (van 1923 tot 1991) als autonome oblast binnen Azerbeidzjan ondergebracht. Maar het zuiveren van enkele omliggende regio’s van Azeri’s is natuurlijk koren op de molen van de anti-Armeense haat die onder Turkstalige volkeren gecultiveerd wordt.

Steun

Hoever die anti-Armeense propaganda gaat, werd nog maar eens duidelijk toen een website in Bakoe vorige maand stelde dat “Hitler humanistischer was dan alle Armeense leiders”. Anti-Armeens ressentiment is Aliyevs enige discours. En geld en militair geweld. Misschien moet Lahbib daar maar eens een punt van maken: een regime dat haat verspreidt, kan geen “betrouwbare bondgenoot” zijn; met een regime dat internationale verordeningen – zoals van het Mensenrechtenhof in Den Haag op 23 februari – aan zijn laars lapt, maken we geen deals. En de EU-observatiemissie, vorig jaar van Georgië naar Armenië overgebracht, kan naar Laçin optrekken en Azeri’s en Russen dwingen hen door te laten.

Toegegeven, dat is niet zonder risico, de Azeri’s namen de EU-observatoren onlangs al onder vuur. Maar het verdrag van Lissabon voorziet zulke operaties in humanitaire crisissen! En bij haar liberale geestesgenoot Emmanuel Macron, bij de Spanjaard Pedro Sánchez wiens minderheidsregering Europa voorzit, en Josep Borell die Europa’s defensie- en veiligheidsbeleid coördineert, kan Lahbib wellicht steun vinden. Rest nog EVP’ers als Von der Leyen te overtuigen eens aan mensenlevens te denken.