Neem de mensen hun Windsors af en ze vinden wel Kardashians en Trumps om achteraan te huppelen. Verhulstjes en Hutsen

Ik had gezworen de karavaan feestelijk aan mij voorbij te laten trekken. Toch kijk ik naar het interview met ­Harry, in het gezelschap van mijn dochter van 10 en onze kat, die ook al Harry heet. Eerlijk gezegd valt de prins mij beter mee dan pakweg onze volkseigen Laurent. Er bungelt geen two-tone Rolex om zijn pols die het arrivisme uitschreeuwt van de geslaagde haarkapper. Harry kreeg van Netflix 100 miljoen dollar; toch zou je hem 5 frank geven als hij begint over zijn familie. Die lui zijn vreselijk. En dan heb ik het nog niet over de vloek die de mannelijke leden blijkt te achtervolgen.

Ook Harry heeft het ‘kaalheidsgen’ geërfd dat de Windsors elkaar van generatie op generatie cadeau doen. Ik weet dat uit de gespecialiseerde pers, waar ik per uitzondering al eens vertoef. Volgens royaltywatchers werd zijn haarbos snel dunner nadat hij met zijn vrouw Meghan − die geobsedeerd schijnt te zijn door uiterlijk − naar Californië was verkast. ‘Het lijkt erop dat Harry door de stress van de familievete zijn haren eruit heeft getrokken!’, observeert een Amerikaanse tabloid met de subtiliteit die dat soort kringen kenmerkt. ‘Zijn kale plek is verdubbeld en wordt steeds erger. Alleen een haartransplantatie kan nog helpen.’

De strijd tegen de tijd ­winnen, weet ik als kalende man, is een hopeloze kwestie. Het heeft evenveel kans op succes als het verlangen ondemocratische instituten af te schaffen. Ik geloof minder dan vroeger in kreten als ‘de groten der aarde tot brij vertrappen’. Je krijgt vooral nieuwe ongelijkheden. Neem de mensen hun Windsors af en ze vinden wel Kardashians, Messi’s en Trumps om achteraan te huppelen. Verhulstjes en Hutsen.

Wat mij niettemin blijft boeien, zijn de echte of vermeende eigenschappen die lui van koninklijk bloed verheffen boven gewone stervelingen. De ogen van de Windsors staan dicht bij elkaar, is mij al opgevallen. Volgens sommigen kan dat wijzen op een scherp observatievermogen of iemand die bekrompen redeneert. Blijkbaar zijn ook vingers onderscheidende lichaamsdelen. Toen prins William werd geboren, schreef Charles naar verluidt in een brief aan een vriend: ‘Ik kan je niet vertellen hoe opgewonden en trots ik ben. Hij ziet er echt verrassend smakelijk uit en heeft worstvingers net als de ­mijne.’

Mijn dochter, intussen, heeft de belangstelling verloren voor het interview met Harry. Zij trekt zich terug in een hoek van de kamer om met haar fijne vingers de poppen aan en uit te kleden. “Repelsteeltje!”, roept zij plots. “Daar lijkt hij meer op.”

Het is mijn favoriete sprookje, met dat stamp­voeten en zichzelf woedend in twee scheuren als zijn ware naam geraden wordt.

Je kunt kinderen veel ­wijsmaken, maar niet dat prinsen kalen.